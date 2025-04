Haklová z Farmy sa predáva na OnlyFans: PRITVRDILA... Chceš vedieť, čo si myslím o tvojom P*NISE?!

Monika Haklová (Zdroj: Instagram MH/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Profil na stránke pre dospelých nie je práve niečo, čím by sa ženy chválili. Exfarmárka Monika Haklová (49) je však opačný prípad. Tým, že má OnlyFans sa vôbec netají. A už dávno to nie je len o sexi fotkách v spodnej bielizni. Najnovšie mužov vyzýva, aby jej posielali svoje penisy. Je vraj ich osobná sexuálna poradkyňa!

Monika Haklová patrila pred viac ako 10 rokmi k najkontroverznejším televíznym postavičkám. Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka kuchárskej šou Bez servítky, no preslávila sa až svojím pôsobením v 2. sérii obľúbenej reality šou Farma. V tom čase sa ešte prezentovala ako podnikateľka, neskôr robila predavačku či fitness trénerku...

No a aktuálne našla zjavne ľahší spôsob, ako sa dostať k pekným peniazom. Rozhodla sa pre to využiť svoje telo. Na kontroverznej stránke pre dospelých OnlyFans si založila profil, no nielen prostredníctvom neho láka mužov na svoj šteklivý obsah, využíva na to aj Instagram. No a najnovšie zverejnila skutočne šokujúcu výzvu.

Už jej profil nie je len o sexi fotkách a videách v spodnej bielizni, už zašla aj ďalej. „Chceš vedieť, čo si myslím o tvojom penise? Túžiš položiť otázku, na ktorú by si si inde netrúfol? U mňa sa fantázii medze nekladú. Som tvoja osobná sexuálna poradkyňa - otvorená, úprimná a pripravená ísť až za hranicu tvojich predstáv. Píš... A možno dostaneš viac, než len odpoveď,“ šokuje Haklová, ktorá sa už zjavne "tajomstvom", že si zarába svojim telom, vôbec netají.