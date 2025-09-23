Na Jovinečka vytiahla jeho EX Bianka ŠPINU: Poriadny podraz!

BRATISLAVA - Po pol roku od rozchodu s Filipom Jovanovičom alias Jovinečkom prehovorila Bianka Rumanová a medzi riadkami mu poriadne naložila.
Už je to 6 mesiacov od rozchodu Bianky Rumanovej a Filipa Jovanoviča alias Jovinečka. Ich príbeh sledovali tisíce fanúšikov a pre mnohých to bol dokonalý pár. Plány na spoločnú budúcnosť sa však zrútili ako domček z karát a namiesto svadobných zvonov prišiel definitívny koniec. Odvtedy si každý išiel svojou cestou.
Slováci sú z NOVÉHO vzťahu Jovinečka vo vytržení: VTIPNÉ reakcie na jeho EX... Bianka, TOTO NEČÍTAJ!
Ako sa ukázalo, ani jeden z nich nezostal dlho sám. Po pár mesiacoch od rozchodu si našli nové lásky, čo fanúšikov nenechalo chladnými. Iba minulý mesiac prasklo, že Filip zahorel citmi k pôvabnej Češke menom Deny. Aktuálne však všetkých zaskočila aj Bianka. Len o mesiac neskôr totiž priznala, že ani ona nie je sama. Novým mužom v jej živote je starší muž, ktorý si na sociálnej sieti hovorí “benkycrop”.
Na prvý pohľad je jasné, že je úplne odlišný od Filipa – a to nielen vekom. Je totiž potetovaný doslova od hlavy po päty. Reakcie na jej nový vzťah sú rozdielne. Kým jej jedna skupina fanúšikov praje šťastie a tvrdí, iní nechápu, ako mohli obaja expartneri tak rýchlo vhupnúť do nových vzťahov.„Mne príde šialené, že obidvaja skočili tak rýchlo do iného vzťahu,” vyjadrila sa istá žena v diskusii.
Bianka si však nenechala skákať po hlave a svojho ex si poriadne podala. „Ja mám prvého frajera po pol roku od rozchodu, jeho to nie je prvá frajerka. Ukľudnime sa,” odkázala rázne. Či ide len o nevinné podpichnutie, alebo má Bianka v rukáve ešte ďalšie tromfy, ukáže až čas. Naposledy si z nej Jovinečko vystrelil videom, kde spolu s kolegom Adamom Bergerom, napodobnili jej príchod na párty TV JOJ.