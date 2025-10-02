Rumanová je oproti nej NIČ: Známa Češka odrovnala hostí... Prišla kompletne NAHÁ, ukázala BOBRA!

PRAHA - Nahota ako trend? Bianka Rumanová nedávno šokovala svojím príchodom na jojkársku párty. Teraz však všetku pozornosť na seba na červenom koberci strhla známa Češka.
Bianka Rumanová prednedávnom všetkým vyrazila dych svojím príchodom na jojkársku párty, kde prišla v podstate nahá. Kožu jej "zdobili" priesvitné šaty, pod ktorými mala skryté všetky a zároveň takmer nič.
TOTO známej Češke NEVYŠLO: Chcela byť SEXI, ale... Počas rozprávania jej vypadli UMELÉ zuby!
„Nebola som v skutočnosti nahá. Ja som chcela, aby som vyzerala ako nahá, moja aj spodná partia bola prekrytá, mala som nohavičky, ktoré sú priesvitné, ale najintímnejšia partia bola ukrytá a rovnako aj bradavky. Prsia som mala vonku, ale snažili sme sa to urobiť tak, aby sme korčuľovali na tenkom ľade,“ vyjadrila sa vtedy pre TV Joj.
No a už o pár dní sa priaznivci odvážnej zábavy dočkajú premiéry kontroverznej reality show Naked Attraction Česko & Slovensko. V nej si účastníci vyberajú možných partnerov podľa vzhľadu. To by samo o sebe nebolo nič nezvyčajné, no zvláštnosťou je, že všetci súťažiaci sa pred kamerami objavujú úplne nahí.
V Česku sa aktuálne konala kinopremiéra tejto reality šou, ktorú si nenechalo ujsť množstvo známych hostí. Nechýbali napríklad influecner Tadeáš Kubenka, moderátorka Monika Timková či pornohviezda Nikol Lauberová. Niektorí hostia sa očividne nechali inšpirovať samotným konceptom nahoty.
Rovnako aj spomínaná Lauberová, ktorá tromfla aj Bianku. Prišla totiž v sieťovanom "oblečení", pod ktorým nemala nič. Doslova hosťom predostretla svoje prsia a bobra ako na tanieri. Jej nahé telo síce už na stránkach pre dospelých videl každý, takže to nebolo až také veľké prekvapenie pre nikoho. FOTO nájdete v galérii.
