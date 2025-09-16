Po Jovinečkovi je ZADANÁ už aj Bianka: TOTO je vraj jej NOVÝ FRAJER!

BRATISLAVA - Bianka Rumanová (31) je jednou z našich najvplyvnejších influenceriek a za posledného polroka ju spoznal aj ten, kto o nej dovtedy nevedel. Najprv médiá obletela informácia o jej rozchode so snúbencom Filipom Jovinečkom Jovanovičom a pred pár dňami sa postarala o škandál, keď do spoločnosti prišla prakticky nahá. No a aktuálne na seba upozorňuje opäť... Má vraj nového priateľa!
Bianka Rumanová a Filip Jovanovič už plánovali svadbu - tá mala byť v septembri tohto roka, no dvojica v marci odhalila, že je koniec. Informácia o ich rozchode okamžite obletela médiá a ak ich dovtedy niekto nepoznal, po tomto ich určite spoznal. Už po pár mesiacoch Jovinečko na sociálnej sieti Instagram predstavil novú priateľku Denisu...
Potom sa Bianka postarala o škandál na media párty TV Joj, keď sa v spoločnosti objavila v "nahých šatách" a doslova niekoľko dní sa nehovorilo o ničom inom. Mnohí na ňu dokonca poukazovali, že zúfalo prahne po pozornosti a svojim verejným výstupom len chcela svojmu ex niečo dokázať. To však okamžite vyvrátila, keď odhalila, že podobne ako on, aj ona sa už v živote posunula ďalej.
Má nového priateľa. Najprv to nenápadne naznačila vo svojich vyjadreniach. „Cením si svojich najbližších, moje najlepšie kamarátky, moju rodinu, terapeutku a couchku a po novom aj chlapa za to, že aj keď nemusia so mnou súhlasiť, tak pri mne stoja,“ napísala po svojej nahej kauze. A neskôr zverejnila niekoľko ďalších príspevkov, kde vôbec netajila, že má nového priateľa.
Jeho identitu zatiaľ verejne neodhalila, no jej pozorní sledovatelia na ňu prišli. Má ísť o muža, ktorý si na sociálnej sieti hovorí "benkycrop" a je potetovaný doslova od hlavy po päty. (Na FOTO vpravo)