Na Biankin NAHÝ OUTFIT reagoval už aj jej EX Jovinečko: Verejne si z nej urobil SRANDU!

BRATISLAVA - Posledné tri dni slovenský internet doslova žije "outfitom", ktorý si na media párty TV Joj obliekla influencerka Bianka Rumanová (30). Okopírovala outfit Biancy Censori z Grammy a do spoločnosti prišla prakticky nahá. Reagoval na to už azda každý... A najnovšie aj jej exsnúbenec Filip Jovinečko Jovanovič (25). Verejne si z nej urobil srandu!
Bianka Rumanová na media párty TV Joj vyvolala veľký rozruch. Na fialový koberec prišla vo veľkom čiernom kožuchu v sprievode producenta novej šou #BTF a následne zvršok zhodila a pred fotografmi ostala stáť v outfite, ktorý by sa dal nazvať "Cisárovymi novými šatami". Módny kúsok bol totiž kompletne priesvitný a pod ním jej bolo vidno úplne všetko.
Influencerka sa nechala inšpirovať partnerkou Kanyeho Westa, Biancou Censori, ktorá takto začiatkom roka prišla na odovzdávanie cien Grammy. Rumanová sa odvtedy na sociálnych sieťach stala témou číslo jeden a k jej počinu sa vyjadrovali všetci a všade. A najnovšie zareagoval aj jej exsnúbenec, s ktorým sa rozišla v marci tohto roka.
Hoci Bianka tvrdí, že spolu vychádzajú veľmi dobre, on si z nej verejne urobil srandu. Spolu s kamarátom Berginom natočil video, v ktorom Bianku a jej príchod na spomínanú párty napodobňujú. Slová sú zbytočné. Pozrite si to!
