Obria loď USA v pohybe: Po prechode Gibraltárom mieri na Blízky východ

GIBRALTÁR - Najväčšia lietadlová loď sveta - americká USS Gerald R. Ford - v piatok popoludní prešla cez Gibraltársky prieliv a vplávala do Stredozemného mora. Šéf Bieleho domu Donald Trump minulý týždeň potvrdil jej nasadenie na Blízkom východe, uvádza správa televízie BBC.
Loď smerovala z Atlantického oceánu a podľa novín Gibraltar Chronicle preplávala okolo Gibraltáru v piatok približne o 13.00 h. Televízia BBC uvádza, že plavidlo sprevádza aj torpédoborec USS Mahan. Očakáva sa, že najväčšia lietadlová loď sveta dopláva na Blízky východ o niekoľko dní. Loď USS Gerald R. Ford vyslal Trump vlani v októbri zo Stredozemného mora do Karibiku v rámci snahy posilniť vojenskú prítomnosť USA v tomto regióne. Operácia vyvrcholila zajatím venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky, ktorých Washington obviňuje z narkoterorizmu či obchodovania s drogami.
Trump v uplynulých týždňoch Iránu pohrozil opätovnou vojenskou intervenciou. Spojené štáty už v januári na Blízkom východe nasadili lietadlovú loď USS Abraham Lincoln.