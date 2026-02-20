Pri požiari senníka v Záježovej zahynuli v piatok dva kone

Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

ZVOLEN - Pri požiari senníka v Záježovej pri Pliešovciach vo Zvolenskom okrese zahynuli v piatok dva kone. Odhadovaná škoda na majetku je približne od 160.000 do 200.000 eur. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Spresnila, že požiar narušil statiku konštrukcie senníka. Z bezpečnostných dôvodov tak podľa polície nie je momentálne urobiť obhliadku miesta. „K bližším okolnostiam a príčinám požiaru sa budeme môcť vyjadriť až neskôr,“ zdôraznila.

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti doplnil, že požiar senníka so zvieratami im nahlásili v piatok pred 3.00 h ráno. „Po príjazde na miesto hasiči zistili, že v budove sa nachádzali zvieratá a propán-butánové fľaše, čo predstavovalo zvýšené riziko pre zasahujúcich ľudí,“ reaguje HaZZ. Z horiaceho objektu však zachránili šesť koní. Vysoké teploty zdeformovali nosné prvky strešnej konštrukcie a čiastočne sa tak prepadla. Hasiči hasili oheň počas postupného rozoberania strešnej konštrukcie a vyvážania sena z objektu. Požiar je v súčasnosti lokalizovaný, hasia však ešte skryté ohniská. Na miesto prišli profesionálni i dobrovoľní hasiči.

