Letisko Schwechat opäť v prevádzke: Pre sneženie zrušili 150 letov

VIEDEŇ - Viedenské letisko Schwechat po dočasnom prerušení prevádzky pre husté sneženie v piatok napoludnie opäť otvorili. Pre nepriaznivé počasie zrušili celkovo 150 letov, informujú agentúry DPA a APA.
Približne 100 zrušených spojov sa týkalo spoločnosti Austrian Airlines. Viaceré dopoludňajšie prílety presmerovali na okolité letiská. Počas zvyšku dňa nemožno vylúčiť ďalšie meškania ani rušenie letov. Obmedzenia zasiahli približne 13.000 cestujúcich. Husté sneženie spôsobilo výrazné komplikácie aj v cestnej a železničnej doprave. Dôležitý diaľničný obchvat okolo rakúskej metropoly bol čiastočne uzavretý, neprejazdné boli aj viaceré cesty vo vyšších polohách.
V Tirolsku zasiahla lavína firemný autobus prevážajúci zamestnancov a vytlačila ho z cesty. Podľa hovorcu polície sa nikto z 12 cestujúcich nezranil. V Štajersku zostalo bez elektriny približne 30.000 domácností po tom, čo ťažký mokrý sneh poškodil viacero transformačných staníc. Opravy majú trvať celý víkend, výpadky elektriny hlásili aj z ďalších častí krajiny. Záchranné zložky, hasiči aj polícia sú v nepretržitom nasadení od štvrtkového večera. Úrady opakovane vyzývajú obyvateľov, aby obmedzili cestovanie na nevyhnutné minimum a rešpektovali vydané výstrahy.
Výdatné nočné sneženie narušilo prevádzku aj na letisku v nemeckom Mníchove. Vedenie letiska na svojej webovej stránke upozornilo, že prílety a odlety môžu meškať alebo byť zrušené.