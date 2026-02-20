Na severe a v strede Slovenska hrozí silný mráz: Teploty môžu klesnúť až na mínus 17 stupňov!

BRATISLAVA - Na severnom a strednom Slovensku hrozí z piatka na sobotu (21. 2.) silný nočný mráz. Na Kysuciach, Orave, Turci, Liptove, Spiši i na Horehroní môže teplota klesnúť počas noci a rána na mínus 15 až mínus 17 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa, ktorá platí od 22.00 h do 07.30 h.
Až do 20.00 h platí tiež výstraha pred silným vetrom na juhu východného Slovenska, v nárazoch tam môže dosiahnuť rýchlosť 65 - 85 kilometrov za hodinu.
Naďalej platí i výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. Na juhozápade v okresoch Bratislavského a Trnavského kraja je vyhlásená do 20.00 h, na väčšine územia východného Slovenska, s výnimkou severu a severovýchodu, trvá riziko snehových jazykov a závejov do polnoci.