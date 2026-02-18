NOVÝ vzťah Oskiho Baramiho: Vittekovu dcéru poslal k vode... Takáto je realita!

BRATISLAVA - Influencer Oski Barami prekvapil fanúšikov novinkou zo súkromia – na plese sa objavil po boku novej partnerky. Všetkých však zaujímalo, čo sa udialo medzi ním a Thiou Vittekovou. Po mesiacoch špekulácií uviedol veci na pravú mieru.
Influencer Oski Barami sa počas uplynulého víkendu objavil na plese po boku novej partnerky. Spoločnosť mu robila Chiara – sestra známej Slovenky Klaudie Maniak. Chiara je naozaj krásna mladá dáma, a preto nečudo, že práve ona učarovala obľúbenému youtuberovi. Pre všetkých to bol veľký šok, keďže ešte pred pár mesiacmi tvoril pár s inou mladou kočkou.
Fanúšikov teda zaujímalo, čo sa vlastne stalo medzi ním a Thiou Vittekovou. Ich vzťah vyšiel na povrch v septembri minulého roka. Postupne sa o dvojici hovorilo čoraz menej. Dnes je už zrejmé, že sa ich cesty rozišli a každý z nich si našiel nového partnera. Okolo ich rozchodu sa však začali šíriť rôzne špekulácie, na ktoré sa Oski rozhodol reagovať priamo a bez okolkov.
„Pre tých, ktorí konšpirujú ohľadne môjho vzťahu k Thii, tak v žiadnom prípade som nikoho “neodkopol”. Thia má priateľa, je šťastná a medzi nami nie je absolútne žiadna nevraživosť. Je to fantastická mladá dáma plná talentu a sme úplne ok. Nech sa Vám šeckým kľudne teraz spinká,” vyjadril sa verejne. Jeho vyjadrenie tak ukončilo dohady o napätí medzi bývalými partnermi. Naznačilo tiež, že ich rozchod prebehol v dobrom.