Škandál v žilinskej ambulancii: Opitá lekárka skončila v rukách polície, v dychu mala viac ako jedno promile!

ŽILINA - Zdravotná starostlivosť sa v jednej zo žilinských ambulancií zmenila na nebezpečný hazard. Policajti museli zasahovať priamo v zdravotníckom zariadení po tom, čo dostali znepokojivé oznámenie o stave slúžiacej lekárky. 64-ročná žena, ktorá mala dbať o zdravie svojich pacientov, skončila s putami na rukách.
Všetko odštartoval telefonát na tiesňovú linku 158. Anonymný oznamovateľ upozornil políciu, že v jednom zo zdravotníckych zariadení v Žiline ordinuje lekárka, ktorá javí známky požitia alkoholu. Na miesto okamžite vyrazila hliadka z Obvodného oddelenia PZ Žilina-východ, aby preverila, či sú pacienti v bezpečí.
Policajti po príchode vyzvali 64-ročnú lekárku, aby sa podrobila dychovej skúške. Výsledok prítomných policajtov neprekvapil, no jeho výška bola alarmujúca. Prístroj ukázal hodnotu 0,59 mg/l, čo v prepočte predstavuje 1,23 promile alkoholu.
Pre lekárku sa ordinačné hodiny skončili okamžite. Policajti jej obmedzili osobnú slobodu a predviedli ju na policajný útvar. Keďže išlo o stav vylučujúci spôsobilosť, ktorý vykonávala v rámci svojho povolania, putovala rovno do cely policajného zaistenia.
V súvislosti s touto udalosťou už skúsená zdravotníčka čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Podľa polície boli vykonané potrebné procesné úkony a žena bola následne prepustená na slobodu so súhlasom prokurátora. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.