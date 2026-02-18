ZLATÁ BAŇA v detskej izbe? Kúsok papiera s Pikachu sa predal za ASTRONOMICKÝCH 14 miliónov eur! NAJDRAHŠIA karta sveta

LOS ANGELES - Zberateľská vášeň môže mať poriadne astronomickú hodnotu. Jedna z najvzácnejších kariet Pokémon sa na aukcii v USA predala za rekordnú sumu, ktorá prepísala históriu zberateľských predmetov. Nový majiteľ za ňu zaplatil takmer 14 miliónov eur.
V Los Angeles padol nový svetový rekord. Limitovaná karta Pikachu Illustrator, považovaná za „svätý grál“ medzi Pokémon kartami, sa na aukcii predala za 16,5 milióna dolárov, čo je približne 13,9 milióna eur. Ide o najdrahšiu zberateľskú kartu v histórii. Vzácny kúsok predával známy americký youtuber a hviezda WWE Logan Paul. Ten kartu získal pred piatimi rokmi za 5,275 milióna dolárov (v prepočte približne 4,45 milióna eur). Jej hodnota tak za krátke obdobie výrazne vzrástla, informuje nemecký denník Bild.
Vlna intenzívnych ponúk
Aukcia sa konala prostredníctvom spoločnosti Goldin Auctions v štáte New Jersey a trvala viac než mesiac. Ešte v posledný deň sa cena pohybovala na úrovni 6,88 milióna dolárov. V závere však prišla vlna intenzívnych ponúk, ktoré počas niekoľkohodinového predĺženia vyšplhali konečnú sumu na rekordných 16,492 milióna dolárov. Celkovo bolo podaných 97 ponúk. Karta Pikachu Illustrator je mimoriadne vzácna – koncom 90. rokov vzniklo len 39 kusov ako odmena pre víťazov ilustrátorskej súťaže Pokémon. Paul vlastnil exemplár v bezchybnom stave, ktorý ako jediný získal od renomovanej hodnotiacej agentúry PSA najvyššie možné hodnotenie 10.
Najdrahšie predaná zberateľská karta všetkých čias
Súčasťou aukcie bola aj luxusná retiazka posiata diamantmi, ktorú Logan Paul nosil počas podujatia WrestleMania 38. Novému majiteľovi sľúbil osobné odovzdanie celého „balíka“. Po skončení dražby Paul neskrýval emócie a označil predaj za „šialený“. Guinnessova kniha rekordov následne potvrdila, že ide o najdrahšie predanú zberateľskú kartu všetkých čias. Hodnota Pokémon kariet za posledné dve desaťročia prudko stúpla a z pôvodne detskej záľuby sa stal lukratívny investičný segment. Samotná značka Pokémon dnes patrí medzi najziskovejšie mediálne franšízy na svete a v tržbách prekonáva dokonca aj gigantov ako Disney či Star Wars.