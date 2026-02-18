Na olympiáde vytasila vnady: Cinkne SEXI rýchlokorčuliarke na účet poriadny balík?!

MILÁNO - Olympijské zlato, slzy šťastia a jeden nenápadný moment. Jutta Leerdam môže po veľkom triumfe zarobiť poriadny balík!
Jutta Leerdam sa po úspechu na zimných olympijských hrách dostala do centra pozornosti nielen vďaka svojim výkonom, ale aj momentu, ktorý okamžite obletel svet. Holandská rýchlokorčuliarka si po získaní zlata na trati 1 000 metrov po dojazde rozopla kombinézu a ukázala športovú podprsenku známej značky. Práve tento ťah vyvolal obrovský záujem marketingových odborníkov.
SEXI rýchlokorčuliarka po VÝHRE na olympiáde: TAKTO oslávili zlatú medailu so slávnym frajerom!
Dvadsaťsedemročná športovkyňa, ktorá je zasnúbená s influencerom a boxerom Jakeom Paulom, predviedla na hrách výnimočné výkony. Najskôr stanovila nový olympijský rekord a získala zlato, o pár dní neskôr pridala do zbierky aj striebornú medailu. Práve emotívna oslava víťazstva, zachytená na fotografiách a videách, sa stala virálnou a podľa expertov môže mať pre ňu obrovský komerčný význam.
Marketingová špecialistka Frederique de Laat naznačila, že hodnota spolupráce so značkou by mohla presiahnuť sedemcifernú sumu. „Myslím, že ide o sumu presahujúcu milión dolárov,“ uviedla pre holandský portál AD. V prepočte to znamená, že sa môžeme rozprávať o čiastke 845 tisíc eur. Podľa ďalších odhadov by Leerdam vďaka viac než šiestim miliónom sledovateľov na Instagrame mohla za jeden sponzorovaný príspevok zarobiť desiatky tisíc dolárov.
OLYMPIÁDA 2026 Zlatá medailistka Jutta Leerdam ukázala sexi telo! TAKTO vyzerá bez kombinézy
Silné emócie počas osláv si všimli aj značky mimo športového sveta. Holandský reťazec napríklad pohotovo zareagoval na jej rozmazaný mejkap po slzách radosti a v reklame na očnú linku použil slogan: „Vodeodolná, aj pri slzách šťastia.“