TAJNÝ rozchod promi páru: Išli od seba už pred rokom!

NEW ORLEANS - Známy herecký párik išiel od seba. Svoj vzťah vraj ukončili vzťah už pred rokom. Rozchod držali v tajnosti poriadne dlhú dobu. Nečudo, veď u nich to je ako na kolotoči.
Herec Shia LaBeouf má za sebou turbulentné dni. Okrem medializovaného incidentu v New Orleans sa opäť hovorí aj o jeho súkromí – podľa informácií portálu TMZ už so svojou manželkou Miou Goth netvoria pár približne rok. Ako uvádza Page Six, LaBeouf sa po odlúčení presunul bližšie k rodine na juh USA.
Mia Goth sa medzitým objavila na verejnosti v Los Angeles, keď smerovala do súkromnej posilňovne. Po správach o rozchode zvolila nenápadný vzhľad — šiltovku a slnečné okuliare počas zamračeného zimného dňa. Naposledy boli bývalí partneri spolu videní ešte minulý rok v januári počas prechádzky po meste.
Goth a LaBeouf mali od svojho zoznámenia v roku 2012 búrlivý vzťah. Dvojica sa prvýkrát stretla na pľaci filmu Nymfomanka. Neskôr sa zosobášili v Las Vegas v roku 2016. Dvojica sa v roku 2018 rozišla. Už v marci 2020 ich však opäť zachytili s obrúčkami na rukách počas spoločnej jazdy na bicykloch v Los Angeles. Po ďalších vzostupoch a pádoch sa im napokon v roku 2022 narodilo dieťa. Zástupcovia Goth ani LaBeoufa sa k aktuálnemu stavu ich vzťahu nevyjadrili.