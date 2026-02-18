Známy obchod sťahuje ďalší NEBEZPEČNÝ výrobok: FOTO Predával ho takmer rok! Vážne ohrozenie zdravia

BRATISLAVA - Obchodná sieť TEDi sťahuje z predaja čajový set, v ktorom testy odhalili malé časti predstavujúce riziko udusenia. Zákazníci môžu výrobok vrátiť na ktorejkoľvek pobočke a získať späť plnú kúpnu cenu.
Spoločnosť TEDi informuje zákazníkov o stiahnutí čajového setu z predaja. Testovanie výrobku odhalilo prítomnosť malých častí, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia, najmä pre deti. Z tohto dôvodu sa produkt neodporúča ďalej používať.
Čajový set s číslom 61101001211000000500 bol dostupný v predajniach od 27. marca 2025 do 13. februára 2026. Zákazníci môžu výrobok vrátiť na ktorejkoľvek pobočke, kde im bude vyplatená plná kúpna cena 5 eur. Alternatívne je možné tovar vymeniť za iný produkt.
Spoločnosť sa zákazníkom ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti a ubezpečuje, že bezpečnosť výrobkov je pre ňu prioritou.