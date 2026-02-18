Britský premiér volal s prezidentom Spojených štátov: Irán podľa nich nesmie nikdy získať jadrovú zbraň

LONDÝN - Britský premiér Keir Stamer v utorok večer telefonoval s prezidentom USA Donaldom Trumpom, oznámil v stredu hovorca Downing Street. Diskutovali o zahraničnej politike, predovšetkým v súvislosti s vojnou na Ukrajine, Pásmom Gazy a Iránom. Informuje o tom televízia Sky News.
„Premiér opätovne odsúdil barbarské útoky (ruského prezidenta Vladimira) Putina na nevinných civilistov na Ukrajine a lídri diskutovali o prebiehajúcich rokovaniach zameraných na zavedenie spravodlivého a trvalého mieru,“ uviedol hovorca Downing Street. „Čo sa týka Gazy, premiér zhodnotil súčasnú situáciu v tomto regióne a dôležitosť zabezpečenia ďalšieho prístupu k humanitárnej pomoci. Potvrdil svoju podporu prebiehajúcim snahám o zavedenie mierového plánu pod vedením Spojených štátov,“ pokračoval.
„Obaja lídri potvrdili svoj spoločný záväzok podporovať stabilitu a mier na Blízkom východe. Hovorili o rokovaniach medzi USA a Iránom o jadrovom programe Teheránu, ktoré sa konali v Ženeve. Obidvaja sa zhodli, že Irán nesmie byť nikdy schopný vyvinúť jadrovú zbraň, a zopakovali potrebu úzkej spolupráce medzi spojencami a partnermi s cieľom zlepšiť regionálnu bezpečnosť,“ uzavrel hovorca Downing Street. Starmerov telefonát s Trumpom nasledoval po rokovaniach, ktoré v Ženeve viedla americká delegácia najskôr s predstaviteľmi Iránu a následne so zástupcami Ukrajiny a Ruska.
Podľa šéfa iránskej diplomacie Abbása Arákčího sa Irán a Spojené štáty počas utorkových rokovaní zhodli na základných princípoch, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody. Viceprezident USA J.D. Vance však vyhlásil, že Irán stále nie je ochotný uznať všetky „červené čiary“ stanovené Trumpom pre diplomatické riešenie. Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou označil osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff za prínosné. Krajiny podľa neho dosiahli „zmysluplný pokrok“ v úsilí Washingtonu ukončiť túto takmer štvorročnú vojnu. Rokovania oboch strán pokračujú v Ženeve aj v stredu.