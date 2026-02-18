ZOH 2026 Návrat Ruska a Bieloruska nahnevalo aj ukrajinského ministra: Je to škandál!

KYJEV - Ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj označil štart ruských a bieloruských športovcov na paralympijských hrách bez obmedzenia so štátnymi symbolmi za škandalózne. Uviedol to na sociálnej sieti X.
,,Rozhodnutie ma sklamalo a je tiež škandalózne. Ruské a bieloruské vlajky na športových podujatiach, ktoré podporujú férovosť, rešpekt a čestnosť, nemajú miesto. Sú to vlajky režimov, ktoré zo športu urobili nástroj vojny, klamstiev a opovrhnutia," napísal Bidnyj.
Medzinárodný paralympijský výbor na valnom zasadnutí vlani v septembri zrušil suspendáciu Ruska a Bieloruska, zavedenú po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. Teraz oznámil, že obom krajinám pridelil účastnícke miesta.
Rusko bude mať na paralympiáde, ktorá sa uskutoční od 6. do 15. marca, šesť zástupcov, Bielorusko štyri. Na hrách budú štartovať pod štátnou vlajkou aj so štátnou hymnou. Na prebiehajúcej olympiáde sú Rusi a Bielorusi iba ako neutrálni športovci.