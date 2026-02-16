Šokujúci ROZCHOD slovenského herca: Po 4 rokoch je KONIEC... Ona má už INÉHO!

BRATISLAVA - Pár tvorili 4 roky a všetko nasvedčovalo tomu, že by čoskoro mohli zazvoniť aj svadobné zvony. No opak sa napokon stal pravdou. Reč je o hercovi Petrovi Batthyánym a jeho dlhoročnej partnerke Petre. Plavovláska Valentína trávila s neznámym mužom a napokon vyšla s pravdou von - so známym Slovákom sa rozišla!
Batthyány po dvoch NEVYDARENÝCH manželstvách: Čaká ho TRETIA SVADBA? Jeho PARTNERKA v tom má jasno
Herec Peter Batthyány má za sebou dve nevydarené manželstvá. S prvou manželkou Jarmilou má dcéru Petru, s druhou manželkou Dagmar syna Matúša. A všetko nasvedčovalo tomu, že čoskoro u zazvonia zvony opäť. V roku 2022 sa totiž zahľadel do sympatickej inštruktorky autorškoly, Petry. A hoci sa ich cesty pribilžne po roku rozišli, napokon sa k sebe vrátili a zdalo sa, že sú šťastní dodnes.
No ako sa ukázalo, nie je tomu tak... Plavovláska totiž odhalila, že po štyroch rokoch vzťahu viac netvoria pár. „Po štyroch spoločných rokoch som sa rozhodla náš vzťah ukončiť. Nebolo to impulzívne rozhodnutie, ale výsledok dlhého premýšľania a vnútorného dozrievania. Nie vždy staší láska, môžeme milovať, snažiť sa a veriť, že veci sa zmenia, no príde moment, keď si musíte priznať, že už nevládzete ďalej zatvárať oči pred tým, čo vás vnútorne vyčerpáva. A v tom bode som sa ocitla aj ja,“ priznala Petra.
„Toto rozhodnutie neprišlo z hnevu ani z potreby niekomu niečo dokazovať. Prišlo z poterby chrániť samu seba, svoju hodnotu, svoje hranice a svoj pokoj. Štyri roky sú kus života a vážim si všetko, čo mi toto obdobie prinieslo. Ďakujem mu za spoločný čas, za skúsenosti, aj za lekcie, ktoré ma posunuli ďalej. Úprimne mu prajem, aby v živote našiel šťastie, pokoj a naplnenie,“ pokračovala Petra a dodala: „Ja sa dnes rozhodujem ísť vlastnou cestou a sústrediť sa na svoju budúcnosť. Prosím o rešpektovanie súkromia.“
Zaujímavosťou však je, že o rozchode informovala až dva dni po tom, čo sa na sociálnej sieti Instagram podelila o fotku s iným mužom, s ktorým zjavne oslávila aj sviatok zamilovaných. Je teda jasné, že za Batthyányho má už náhradu a v jej živote je nová láska.