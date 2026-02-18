Túra v Tatrách sa zvrtla, Daniel padal dolu 100 metrov! Dramatické VIDEO, z ktorého tuhne krv v žilách

ZAKOPANÉ - Zimné hory majú svoje čaro, no zároveň predstavujú jednu z najnáročnejších foriem turistiky. Každý rok lákajú množstvo skúsených milovníkov Tatier, ktorí si chcú vyskúšať ich drsnejšiu, ale fascinujúcu podobu. Najnovšie video poľského horolezca Daniela však pripomína, že aj pri dobrej príprave môže stačiť jediný okamih a situácia sa môže nepríjemne zvrtnúť.
Rysy, najvyšší poľský vrchol, sú v zimných mesiacoch cieľom najmä tých, ktorí už majú s vysokohorským terénom skúsenosti. Vyžadujú kondíciu, správny výstroj a istotu v pohybe po snehu a ľade. Daniel tvrdí, že všetko toto mal, no hory mu aj tak pripravili nepríjemné prekvapenie, píše portál Fakt.
Sto metrov nekontrolovaného pádu
Na zábere z jeho športovej kamery, ktoré zverejnila stránka Tatromaniak, vidno, ako sa počas výstupu smerom k priehybe pod Rysmi zrazu pošmykne a spolu s nánosom mäkkého snehu sa zosunie približne o sto metrov nižšie. Video sa rýchlo rozšírilo po sociálnych sieťach a otvorilo diskusiu o tom, ako rýchlo sa môže zimná túra zvrtnúť.
Daniel vysvetľuje, že nešlo o klasickú lavínu, ale o kombináciu únavy, podmienok a nečakaného fyzického problému. „Blížil som sa smerom k priehybu pod Rysmi a bol som už naozaj blízko cieľa, keď ma pri jednom kroku v hlbokom snehu chytil veľmi silný kŕč. Musel som okamžite vystrieť nohu, čo ma postavilo bokom k svahu. V spojení s chvíľou nepozornosti to stačilo na spustenie reťazovej reakcie a začal sa nekontrolovaný zjazd,“ opisuje.
Hoci ovláda techniky brzdenia čakanom, mäkký sneh mu nedovolil zastaviť tak rýchlo, ako by potreboval. Napokon sa mu podarilo zastaviť nižšie na svahu. Po krátkej pauze a upokojení pokračoval ďalej, tentoraz s oveľa väčším rešpektom k podmienkam.
Zimné Tatry sú krásne, ale nekompromisné
Zimné túry sú pre mnohých zdrojom radosti a adrenalínu. Jasne však ukazuje, že zimná vysokohorská turistika je úplne iná disciplína než letné výstupy. Vyžaduje skúsenosti, pokoru a uvedomenie si, že riziko sa nedá odstrániť úplne.
Záchranári aj skúsení horolezci pripomínajú, že základom bezpečného pohybu v zimných horách je rozvaha, kvalitný výstroj a realistické hodnotenie vlastných síl. Zimné Tatry sú nádherné, no chyby neodpúšťajú.