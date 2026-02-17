Pátranie po koreňoch sa zvrhlo: Matka a syn šokujú verejnosť svojimi odvážnymi plánmi! Chcú sa vziať a mať spolu deti

KALIFORNIA - To, čo sa začalo ako snaha nájsť biologickú rodinu, prerástlo do vzťahu, ktorý šokoval príbuzných aj verejnosť. Príbeh Britky Kim Westovej a jej syna Bena Forda vyvolal búrlivé reakcie a otvoril citlivú diskusiu o hraniciach morálky, zákona aj psychológie.
Kim Westová, dnes žena po päťdesiatke, porodila syna Bena ako 19-ročná študentka v Kalifornii. Keďže nebola schopná sa o dieťa postarať, týždeň po pôrode ho dala na adopciu a vrátila sa späť do Spojeného kráľovstva. Nasledujúce viac ako tri desaťročia medzi nimi neexistoval žiadny kontakt.
Zlom nastal v roku 2013, keď sa Ben, v tom čase ženatý muž žijúci v americkom štáte Colorado, rozhodol pátrať po svojich biologických rodičoch. Podarilo sa mu Kim vypátrať a napísal jej list. Pôvodne išlo o výmenu listov a telefonátov, no komunikácia sa postupne zintenzívnila. O rok neskôr sa rozhodli stretnúť osobne – a toto stretnutie zásadne zmenilo ich životy.
Vznikol intímny vzťah
Krátko po ňom medzi nimi vznikol intímny vzťah, informuje The Mirror. Ben sa neskôr priznal, že city a fyzická príťažlivosť boli také silné, že sa so všetkým zveril svojej vtedajšej manželke Victorii. Manželstvo sa následne rozpadlo a Ben sa odsťahoval za Kim do štátu Michigan. Keď sa ich príbeh dostal na verejnosť, vyvolal pobúrenie. V štáte Michigan je totiž dobrovoľný incest medzi dospelými trestným činom, za ktorý hrozí až 15 rokov väzenia a povinná registrácia medzi sexuálnymi delikventmi. Prípad tak nebol len morálnou, ale aj právnou otázkou.
Išlo o incest?
Dvojica však odmieta, že by išlo o incest v tradičnom zmysle slova. Svoj vzťah vysvetľujú teóriou takzvanej „genetickej sexuálnej príťažlivosti“ (Genetic Sexual Attraction). Ide o kontroverzný koncept, podľa ktorého sa môžu blízki príbuzní, ktorí sa prvýkrát stretnú až v dospelosti, navzájom silno priťahovať pre nenaplnenú väzbu z raného detstva. Kim opakovane vyhlásila, že verí, že sú si „súdení“, a Ben tvrdí, že ju nikdy nevnímal ako matku, ale ako partnerku.
Odborníci však túto teóriu vo veľkej miere spochybňujú a upozorňujú na vážne psychologické aj etické riziká. Napriek kritike dvojica svoj vzťah obhajovala a verejne vyhlasovala, že by sa chcela zosobášiť a založiť si rodinu. Po vlne negatívnych reakcií sa Kim a Ben stiahli z mediálnej pozornosti. Ich príbeh však dodnes vyvoláva silné emócie a diskusie o tom, kde sa končia individuálne rozhodnutia a začínajú hranice, ktoré určuje spoločnosť a zákon.