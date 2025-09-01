Dcéra Patrície Vittek má nového FRAJERA: 18-ročná Thia v náručí tohto ZNÁMEHO muža!

PARÍŽ - Dcéra bývalého futbalistu Roberta Vitteka a speváčky Patrície Vittek, 18-ročná Thia, už nie je sama. Talentovaná kráska priznala novú lásku. Je zaľúbená do tohto známeho muža!
Patrícia Vittek a Robert Vittek boli manželia dlhých 15 rokov. Zobrali sa v roku 2005, kedy sa im narodila aj prvorodená dcéra Sofia Zara. O dva roky neskôr privítali na svet Cynthiu Laru. Obe dcéry sú už dnes dospelé, krásne a talentované.
Dcéra Vittekových zdedila po rodičoch to najlepšie: Čo má od otca, si bude vážiť celý život!
Mladšia sa venuje spevu a s jej anjelským hlasom vyráža dych všetkým fanúšikom. Aktuálne však prekvapila novinkou zo svojho súkromia. 18-ročná kráska priznala vzťah! A to s influencerom Oskim Baramim, ktorý je známy hlavne vďaka svojmu podcastu, kde si pozýva známe tváre, ale i politické špičky.
Cynthia a Oskar sa vybrali na spoločnú dovolenku do Paríža. Spoločnosť im tam robil influencer Adam Štrba a herečka Karina Qayumová. „Parížujeme,“ napísal Oskar k romantickému videu, na ktorom objíma Cynthiu pri Eiffelovej veži.
