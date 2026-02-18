Viktor Orbán o novej Rade mieru: Organizácia spojených národov zlyhala a svet potrebuje nový impulz

BUDAPEŠŤ - Výkonnosť všetkých známych medzinárodných organizácií zodpovedných za mier na svete vrátane Organizácie spojených národov (OSN) v uplynulej dekáde extrémne zoslabla, preto nastal čas na zmenu. Vyhlásil to v stredu maďarský premiér Viktor Orbán na platforme X v súvislosti so štvrtkovým inauguračným zasadnutím Rady mieru vo Washingtone, ktoré inicioval americký prezident Donald Trump, informuje spravodajca v Budapešti.
Orbán pripomenul, že Trump na tento stav organizácií zareagoval slovami: „Urobme namiesto nich niečo nové a dajme veciam nový impulz“. Americký prezident podľa maďarského premiéra založil Radu mieru a pozval do nej svojich priateľov, dôveryhodných partnerov a krajiny, ktorých politika je tradične mierová. Práve vďaka tomuto postoju dostalo pozvánku aj Maďarsko.
Orbán zdôraznil, že hoci táto inštitúcia pôvodne vznikla kvôli mieru na Blízkom východe, jej členovia majú potenciál urobiť viac než len stabilizovať jeden región. Predseda maďarskej vlády verí, že z Rady mieru sa môže stať medzinárodne kompetentná organizácia. K otázke konkrétnej úlohy Trumpovej rady sa však chce vyjadriť až po návrate z inauguračného zasadnutia vo Washingtone. Rezort diplomacie SR uviedol, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do Washingtonu v stredu, aby sa na štvrtkovom rokovaní zúčastnil v pozícii pozorovateľa na pozvanie amerického prezidenta. Blanár na tomto stretnutí zastúpi premiéra Roberta Fica.
Trump oficiálne založil Radu mieru (Board of Peace) 22. januára 2026 podpisom jej základnej charty počas Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose. Pôvodne bola koncipovaná ako orgán na správu a obnovu Pásma Gazy po skončení vojny, no jej mandát sa postupne rozšíril na riešenie globálnych konfliktov. Do rady bolo pozvaných približne 60 krajín. Medzi zakladajúcimi členmi výkonnej rady sú napríklad bývalý britský premiér Tony Blair, Trumpov zať Jared Kushner či minister zahraničných vecí USA Marco Rubio.