Raper Ego po prevalení VEĽKEJ KRÍZY v manželstve: Nahral pieseň o ROZCHODE!

BRATISLAVA - Minulý týždeň verejnosť obletela správa o veľkej kríze, ktorá aktuálne otriasa manželstvom rapera Michala Ega Straku a gynekologičky Petry. Doma sa vraj už skloňuje slovo rozvod. No a krátko po tejto správe uzrela svetlo sveta nová pieseň, ktorú raper naspieval so speváčkou Anitou Soul. Hudobník v nej rapuje, aby sa "nerozchádzali"!
Manželstvo známeho slovenského rapera Michala „Ega“ Straku sa otriasa v základoch. O tom, že to medzi nim a jeho manželkou Petrou nie je ideálne, sa špekulovalo už dlhšie, no až teraz vyšiel raper s pravdou von. Pre portál joj.sk minulý týždeň potvrdil, že si doma prechádzajú náročným obdobím. Dokonca sa u nich skloňovalo slovo rozvod...
Hudobník však priznal, že sa rozchádzať nechce. „Najpodstatnejšie je, aby boli deti v kľude, ale mne záleží aj na našom vzťahu, lebo Peťku stále ľúbim,“ priznal Ego s tým, že dvojicu čaká sedenie u psychologičky a hudobník plánuje pre záchranu rodiny urobiť všetko. A najnovšie v tejto téme nahral aj novú pieseň so speváčkou Anitou Soul.
No a slová, ktoré v nej rapuje, znejú ako odkaz manželke: „Bejby, prosím ťa, zastav, ja nechcem byť tvoj vládca, chcem byť iba tvoj ochranca a občas možno milovať sa. Na vzťahu je neustále práca. Každodenná rehola mi zdá sa. Každý z nás je iný, nerovná sa. Ponorkové mini príkaz, zákaz. Za každé euro ti dám 20. Čo tak napríklad sa nerozchádzať?“ Čo myslíte vy?
