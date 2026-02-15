Nedeľa15. február 2026, meniny má Pravoslav, zajtra Ida, Liana

Slovensko bičuje extrémny vietor: Láme stromy, TIETO úseky sú neprejazdné! TU silno sneží, pozor na diaľnice

(Zdroj: TASR - KR HaZZ v Žiline)
BRATISLAVA - Nedeľné ráno na Slovensku sprevádza mimoriadne silný vietor, ktorý už krátko po 7. hodine spôsobil prvé škody a dopravné obmedzenia. Meteorológovia upozorňujú, že vietor bude počas dňa ešte zosilňovať a predstavuje významné riziko najmä na východe krajiny.

Aktualizované 11:40 V okolí Spišskej Starej Vsi a Haligoviec upozorňujú vodiči na čerstvý sneh. Zelená vlna STVR upozorňuje, že aj na Orave je na cestách kašovitý sneh.

Aktualizované 11:30 Slovenská správa ciest (SSC) varuje pred silným snežením s dohľadnosťou do 100 metrov v žilinskej mestskej časti Brodno. Uviedla to na svojom webe zjazdnost.sk.

Na diaľnici D3 Čadca - Svrčinovec a Poľana - Skalité a na rýchlostnej ceste R3 na Orave je čerstvý, kašovitý až utlačený sneh. Rovnako sa miestami vyskytuje aj v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska a na horských priechodoch Huty, Oravská Lesná, Makov, Javorník, Fačkov, Príslop, Donovaly a Podspády.

11:20 Vodiči hlásia spadnutý strom medzi Ivankou pri Nitre a Mojmírovcami.

Silný vietor bičuje Slovensko

Silný vietor sa naplno prejavil počas noci zo soboty na nedeľu, keď sa nad Slovenskom vytvoril výrazný tlakový gradient medzi tlakovou nížou juhovýchodne od nášho územia a tlakovou výšou postupujúcou od severozápadu, píše portál o počasí iMeteo.sk. Práve tento rozdiel tlaku spôsobil prudké zosilnenie severného vetra, ktorý sa po 4. hodine ráno začal rozfukovať najskôr na západe a postupne zasiahol celé Slovensko.

S pribúdajúcim ránom vietor naberal na sile aj v nižších polohách. Nešlo len o krátke nárazy — miestami fúkal dlhodobo silný vietor, ktorý výrazne znižoval pocitovú teplotu a spôsoboval problémy v doprave. Na viacerých meteorologických staniciach dosahoval priemernú rýchlosť okolo 15 m/s, pričom nárazy boli ešte výraznejšie. 

Odborníci upozorňujú, že pri ranných teplotách okolo nuly vietor ešte viac ochladzuje organizmus. Pocitová teplota môže byť o niekoľko stupňov nižšia, čo zvyšuje riziko podchladenia či omrzlín pri dlhšom pobyte vonku.

Výstrahy až 2. stupňa

Slovenský hydrometeorologický ústav reagoval zvýšením výstrahy pred vetrom na 2. stupeň. Platí od 7:00 do 21:00 pre okresy Košice mesto, Košice okolie, Michalovce a Trebišov. V týchto regiónoch sa očakáva vietor s priemernou rýchlosťou 16 až 18 m/s (60 – 65 km/h) a nárazmi až do 25 m/s (okolo 90 km/h). Takéto hodnoty už môžu spôsobovať materiálne škody — polámané stromy, poškodené strechy či výpadky elektriny. 

Na veľkej časti západného, stredného aj východného Slovenska zostávajú v platnosti výstrahy 1. stupňa. Najsilnejší vietor sa očakáva na východe a v horských oblastiach, kde môže pôsobiť aj efekt padavého vetra. Ten dokáže zosilniť vietor aj v nižších polohách.

Podľa meteorológov bude silný vietor pretrvávať počas celej nedele. K jeho postupnému oslabovaniu by malo dôjsť až v noci na pondelok, keď sa tlakový gradient nad Slovenskom začne zmenšovať. Dovtedy však zostáva situácia nepriaznivá a vietor bude jedným z najvýraznejších a najnebezpečnejších poveternostných javov dňa.

Popadané stromy a obmedzenia v doprave

Už krátko po 6. hodine ráno bol hlásený spadnutý strom za obcou Čataj smerom na Boldog, ktorý obmedzil prejazdnosť cesty. Ďalší strom spadol na vozovku za obcou Jahodná smerom na Trhovú Hradskú, kde blokoval jeden jazdný pruh. Popadané stromy na ceste hlásia aj medzi Banskou Bystricou a Starými Horami, úsek je momentálne neprejazdný.

Silný vietor komplikuje aj vodnú dopravu — kompa na trase Vojka nad Dunajom – Kyselica nepremáva.

V kombinácii so snežením a kašovitým snehom, najmä v okolí Žiliny a Čadce, sa situácia na cestách ešte zhoršuje. Vietor znižuje viditeľnosť, vytvára snehové jazyky a môže ovplyvniť stabilitu vozidiel, najmä nákladných áut a autobusov. Vodiči by mali jazdiť mimoriadne opatrne a počítať s náhlymi prekážkami na cestách.

