MIMORIADNE Slovensko vyhlásilo stav ropnej núdze! Musíme siahnuť na rezervy, vláda už podniká kroky

BRATISLAVA - Štát uvoľní zo štátnych hmotných rezerv ropu pre bratislavskú rafinériu Slovnaft v objeme do 250 000 ton. V reakcii na prerušenie dodávok ropy ropovodom Družba o tom v stredu rozhodla vláda, keď zároveň vyhlásila stav ropnej núdze. Na výpožičku ropy rafinéria zloží finančnú zábezpeku alebo bankovú záruku vo výške jej evidenčnej hodnoty.
Ropovod Družba bol na ukrajinskom území poškodený v dôsledku vojenského konfliktu s Ruskom ešte koncom januára a doteraz neboli dodávky obnovené. Slovnaft môže ropu dovážať okrem Družby aj cez ropovod Adria, ktorý ale doteraz využíval iba na alternatívne dodávky a pokrýval ním spoločne so svojou materskou spoločnosťou MOL len menšiu časť výroby.
Nábeh na plné využitie Adrie by mal podľa rafinérie trvať 20 - 30 dní a uvoľnenie ropy zo štátnych rezerv vo výške do 250 000 ton by malo pokryť minimálne jeden mesiac prevádzky Slovnaftu. Pôžička by mala trvať maximálne do septembra tohto roka a Slovnaft by mal počas tohto obdobia postupne ropu vrátiť. Núdzové zásoby sú vo vlastníctve Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.
Výzva adresovaná chorvátskej strane
Ministerstvo hospodárstva SR uplynulý utorok informovalo, že rezortná šéfka Denisa Saková (Hlas-SD) a maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó podpísali spoločný list adresovaný chorvátskej strane s výzvou na umožnenie dodávok ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Adria ako jednej z možných alternatívnych trás.
Hoci chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar na sociálnej sieti v utorok uviedol, že Chorvátsko nedovolí, aby boli ohrozené dodávky paliva do strednej Európy a je pripravené pomôcť vyriešiť akútne narušenie v rámci práva EÚ a predpisov OFAC, preprava ruskej ropy Adriou je otázna. EÚ totiž zakázala dodávky ruskej ropy tankermi a bez nich sa táto ropa do Chorvátska nedostane.
Maďarsko a Slovensko sa obrátili na EK v súvislosti s tranzitom ropy
Maďarsko a Slovensko sa oficiálne obrátili na Európsku komisiu v záujme uplatnenia pravidiel, ktoré obom krajinám umožňujú získavať ruskú ropu námornou cestou v prípade, že sa znemožní jej preprava cez ropovody. Podľa agentúry MTI to uviedol v stredu maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca v Budapešti.
Šéf maďarskej diplomacie uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa z „politických dôvodov“ rozhodol neobnoviť dodávky ropy smerom do Maďarska. Cieľom má byť podľa ministra vyvolanie krízy v zásobovaní palivami a ovplyvnenie domácej politickej scény. Szijjártó zdôraznil, že maďarská vláda je na takúto situáciu pripravená. Krajina má zásoby ropy na viac ako tri mesiace.
Szijjártó a jeho slovenský rezortný partner Juraj Blanár (Smer-SD) zaslali spoločný list komisárovi EÚ pre energetiku Danovi Jorgensenovi. V liste žiadajú rešpektovanie výnimky, ktorá Maďarsku a Slovensku umožňuje dovoz ruskej ropy po mori, ak zlyhá tranzit cez potrubia. Alternatívna doprava by mala byť realizovaná cez ropovod Adria z chorvátskych prístavov. Skupina MOL už objednala po mori prvé zásielky, ktoré by mali do Chorvátska doraziť začiatkom marca.