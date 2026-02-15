Slovenská herečka ODMIETLA úlohu v úspešnom filme: Nechcela ukázať HOLÉ prsia!

BRATISLAVA - Úspešné filmy MIKI a ČERNÁK vyvolali na Slovensku veľký ohlas a lámali divácke rekordy. Málokto však vedel, že v jednej z úloh sa mala objaviť aj známa herečka Ráchel Šoltésová. Túto príležitosť napokon odmietla. Prečo?
Filmy MIKI a ČERNÁK mali naozaj mnoho ohlasov a po svojom uvedení vyvolali výraznú spoločenskú diskusiu. Množstvu ľudí sa tieto počiny páčili a sledovali ich so zatajeným dychom, iní zas ocenili najmä realistické spracovanie temnej kapitoly slovenského podsvetia. Hviezdne obsadenie, dobrá kamera a výborné herecké výkony Milana Ondríka ako Mikuláša Černáka – nič iné sa od divákov ani čakať nedalo.
Práve Ondríkova premena na obávaného bossa z 90. rokov patrila medzi najčastejšie chválené aspekty filmu a výrazne prispela k jeho popularite. Snímky, ktoré sa inšpirovali osudom jedného z najznámejších slovenských mafiánov, pritiahli do kín tisíce divákov. Napriek kontroverznej téme si však projekty získali stabilné miesto medzi divácky najúspešnejšími titulmi posledného obdobia.
Ako však aktuálne slovenská herečka priznala, aj ona mala hrať vo filme MIKI, lenže rolu napokon odmietla. Ráchel Šoltésová hviezdi v rôznych markizáckych projektoch, v ktorých ju mohli jej fanúšikovia bližšie spoznať. Aktuálne sa im otvorila v podcaste Svet podcastov, v ktorom priznala, prečo úlohu v úspešnom filme neprijala.
„Ja som mala hrať vo filme Miki a mala som tak ukázať holé prsia. Pre mňa to bolo také no go, vlastne osobnostné. Nieže by som si povedala, že nie, ja nikdy nikomu neukážem svoje prsia, ale tak som sa cítila zle, keď som si predstavila, že to mám točiť. Tak som si povedala, že ja to nemôžem robiť proste. Fakt to bol až taký silný pocit, že som to odmietla," priznala otvorene.
Herečka tak poukázala na to, že pri výbere rolí sa nerozhoduje len podľa atraktivity projektu či jeho potenciálneho úspechu, ale najmä podľa vlastného vnútorného nastavenia a komfortu. Zdôraznila, že nejde o prudérnosť či zásadové odmietanie nahoty vo filme ako takej, ale o osobný pocit, ktorý v danom momente nedokázala prekonať.
