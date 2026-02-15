Adela miluje Slovensko, ale trieli do Čiech: Nová kariéra a veľká životná zmena

BRATISLAVA - Rodina na prvom mieste! Hoci si moderátor Viktor Vincze (35) pred časom splnil svoj veľký letecký sen a do rúk získal pilotnú licenciu, realita je dnes úplne iná. Jeho manželka Adela Vinczeová (45) teraz otvorene priznala, ako to u nich doma vyzerá. Lieta Viktor v oblakoch alebo zostal nohami pevne na zemi?
Viktor Vincze už dávno nie je tvárou spravodajstva, ale právoplatným členom leteckého tímu. Mnohí sa však pýtali, ako sa mu darí skĺbiť náročné povolanie s otcovskými povinnosťami pri malom synovi Maxíkovi. Adela teraz vniesla do situácie svetlo a opísala, že hoci je Viktor pilotom, momentálne volí radšej čas s rodinou. „Teraz nejako veľmi nelieta a je to zložitá situácia. Piloti to poznajú, aj ich rodiny, že sú veľa preč. A Viktor nechce byť veľa preč, keďže máme malé dieťa,“ povedala úprimne Adela pre Topky.sk. Podľa jej slov si moderátor aktuálne "upratuje" životné priority. „Máme ten luxus, že si takéto hľadanie môžeme dovoliť, pretože pre niektoré rodiny sú tí piloti živiteľmi. U nás sa to tak nejako skladá.“
Aj moderátorka sa snaží skĺbiť prácu s rodinou tak, aby syn netrpel. „Keď nakrúcam Milujem Slovensko, čo je osemkrát do roka, a prídem o štvrtej domov, je to niekedy menej ako bežná pracovná doba. Myslím, že sme spolu vyvážene,“ vysvetlila. Adela v populárnej šou Milujem Slovensko už roky zastáva post kapitánky, no k našej krajine má blízko nielen pred kamerami. A čo útek za hranice? Najnovšie totiž prijala ponuku Českej televízie Prima, ktorá pre ňu pripravuje nový formát s názvom U Adely. Vinczeová bude dominantnou tvárou, projekt bude postavený priamo na jej mene a osobnosti, bude niesť jej rukopis. Adela tak vstúpi do televíznej zábavy v Čechách, kde rozhodne nie je neznámou tvárou. Ostáva však aj na Slovensku v jojkárskej relácii Milujem Slovensko, ktorá štartuje už 27. februára.