Eurokomisia predstavila plán na boj proti kyberšikane: Chce vytvoriť podpornú aplikáciu

BRUSEL - Európska komisia (EK) v utorok predstavila akčný plán proti kyberšikane s cieľoch chrániť duševné zdravie mladistvých v online priestore. Plán sa zameriava na lepšiu pomoc obetiam, koordinovanejší postup členských štátov a prevenciu škodlivého správania na internete. Informuje o tom tlačové vyhlásenie EK.
Jedným z kľúčových opatrení má byť vytvorenie celoúnijnej aplikácie, prostredníctvom ktorej budú môcť obete kyberšikany jednoducho nahlásiť obťažovanie a získať pomoc od národných liniek podpory. Aplikácia má zároveň umožniť bezpečné uchovávanie a zdieľanie dôkazov. EK pripraví koncepciu aplikácie, ktorú si členské štáty budú môcť prispôsobiť a pripojiť k príslušným vnútroštátnym službám.
Rovnaká ochrana pre všetky deti v EÚ
„Každý mladý človek v celej EÚ by mal byť rovnako chránený pred kyberšikanovaním,“ píše sa v tlačovej správe. Členské štáty by mali vypracovať komplexné národné plány a na zber a porovnávanie údajov využívať spoločné chápanie pojmu kyberšikana.
EK zároveň plánuje preskúmať existujúce iniciatívy EÚ na ochranu maloletých v online priestore. V prípade potreby cgce sprísniť usmernenia nariadenia o digitálnych službách (DSA) či dôslednejšie uplatňovať nariadenie o umelej inteligencii, najmä pokiaľ ide o zakázané praktiky a transparentné označovanie obsahu vytvoreného pomocou AI. Dôležitou súčasťou plánu je aj prevencia.
Právo detí na bezpečný internet
„Deti a mladí ľudia majú právo na bezpečnosť pri používaní internetu. Kyberšikana toto právo ohrozuje a spôsobí, že sa cítia zranení, osamelí a ponížení. Žiadne dieťa by sa nemalo cítiť takto,“ poznamenala výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová.
EK bude akčný plán proti kyberšikane realizovať v spolupráci s členskými štátmi, priemyslom, občianskou spoločnosťou, medzinárodnými organizáciami aj samotnými deťmi. Súbežne pripravuje aj ďalšie iniciatívy.