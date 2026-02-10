Cestovný ruch čaká kompletná zmena infraštruktúry, uviedol Huliak: Garančný fond zatiaľ nepripravíme

BRATISLAVA - V rámci koncepcie rozvoja cestovného ruchu na Slovensku sa kompletne zmení celá jeho infraštruktúra. Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý) o tom v utorok informoval na tlačovej konferencii.
„Nastavuje sa momentálne koncepcia rozvoja cestovného ruchu. Máme tu míľnik z Európskej únie, z fondu obnovy, kde musíme zaručiť e-Visitor a register všetkých poskytovateľov ubytovaní,“ uviedol v odpovedi na jednu z otázok minister, ktorý je vo funkcii takmer rok od marca 2025.
archívne video
Na otázku o možnom vzniku garančného fondu, ktorý by mohol byť druhou zábezpekou na odškodňovanie klientov skrachovaných cestovných kancelárií, najprv odvetil: „Dajte nám trošku času, určite sa dostaneme aj k týmto záležitostiam.“
Podľa ministra to, aby štát kryl skrachované subjekty súkromného charakteru, nie je ľahké ošetriť. „To je niečo podobné, ako keby štát mal kryť nebankové subjekty a dlžníkov, ktorí tam vznikli. Dodnes to nie je vyriešené. Takže toto, rátam, toto volebné obdobie určite nestihneme,“ dodal o garančnom fonde Huliak.