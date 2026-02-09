TRPKÁ MINULOSŤ hviezdy seriálu Sľub: Spolužiaci mu ničili život... Kvôli TOMUTO!

BRATISLAVA - Hoci má herec Jakub Švec len 27 rokov, má sľubne rozbehnutú kariéru - v seriáli Sľub hrá detského chirurga, v Dunaji gardistu Jula. Patrí k obľúbencom z televíznych obrazoviek s množstvom fanúšikov. No v minulosti bolo všetko inak... Na základnej škole si prešiel hotovým peklom. Spolužiaci mu doslova ničili život!
Svoje trápenie z minulosti odhalil v podcaste Closer Talks denníka SME. Na základnej škole sa vraj stal obeťou šikany... „Ja som bol tiež šikanovaný pre nejaké veci, lebo... Jednak pre ten vzhľad, že som pôsobil jemne žensky. A aj preto, že som bol vždy proste výrazný v tom smere, že som bol presne ten húževnatý človek, ktorý bol trošku šialený alebo neviem,“ uviedol Jakub. Neskôr však začal robiť to isté aj on.
„A potom sa mne začalo diať to isté, že aj ja som začal šikanovať na presne podobných veciach. Asi presne preto, aby ja som nebol ten šikanovaný,“ zveril sa Jakub Švec. Rodičom to však nepovedal. „Nepamätám si to presne, ale ja som bol vždy ten typ bojovného človeka, ktorý bojuje sám. Sám si to vyrieši, sám to spraví. Takže ja som sa nevedel takto otvárať úplne,“ priznal herec. Neriešil ani rozvod rodičov, ani vyhorenie, ktoré ho postihlo už v 19 rokoch.
„Ja som bol presvedčený, že: No tak nemám šťastie na okolnosti. A hold, musím to takto prijať, musím takto fungovať. Lenže to bol strašný omyl, v ktorom som žil. Asi štyri roky to trvalo, kým som to začal riešiť. Už keď to bolo úplne hraničné, vlastne som to začal riešiť, a vtedy som začal meniť celý svoj život. Nič sa nezmenilo okolo mňa, ale ja som sa zmenil a žijem veľmi plný, bohatý, krásny život teraz,“ priznal Švec, ktorému veľmi pomohla psychologička.
„Žijem si svoj život, naučil som sa oslobodiť od … Lebo podľa mňa aj to som mal pred tým vyhorením alebo čosi také, že vlastne fungovať tak, aby si bol vždy akceptovaný tými ľuďmi, aby si bol v spoločnosti prijatý. Preto, keď som bol menší, tak sa mi posmievali, že som mal vyšší hlas, tak som si ho posádzal nižšie. Čo je smutné, lebo vlastne ten vyšší hlas bol autentický. Posádzať si ten hlas, to bolo niečo proti tomu. A teraz aj vďaka tej psychologičke som sa naučil oslobodiť od týchto vecí a cítiť slobodu,“ dodal.
