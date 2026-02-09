Čiastočné voľby prezidenta v Bosne potvrdili víťazstvo Karana, spojenca Dodika

SARAJEVO - Bosnianski Srbi si v nedeľu čiastočne zopakovali predčasné voľby a potvrdili víťazstvo Sinišu Karana, spojenca odvolaného prezidenta Milorada Dodika, ako vyplýva z úplných výsledkov. Informuje správa agentúry AFP.
Karan v nedeľu získal 50,5 hlasov a jeho hlavný oponent Branko Blanuša 48 percent, ukazujú výsledky zverejnené volebnou komisiou. Voľby sa konali v 136 volebných miestnostiach z celkového počtu 2164 a zúčastniť sa na nich mohlo viac ako 80.000 voličov. Nový prezident bude vo funkcii osem mesiacov, keďže Bosna zorganizuje začiatkom októbra svoje pravidelné všeobecné voľby.
V prezidentských voľbách v Republike srbskej (RS) z 23. novembra zvíťazil Karan, ktorý získal 50,4 percenta hlasov. Jeho hlavný vyzývateľ Branko Blanuša, ktorý mal podporu opozície, dostal hlasy od 48,2 percenta voličov. Oboch súperov od seba oddeľovalo menej ako 10.000 hlasov a opozícia obvinila vládnu koalíciu z podvodu. Podľa nej boli nezrovnalosti rozhodujúce pre konečný výsledok, píše AFP. Dodik tieto obvinenia odmietol. Volebná komisia nariadila čiastočné prepočítanie hlasov a nakoniec zrušila výsledky v 136 volebných miestnostiach s odôvodnením, že došlo k „nezrovnalostiam“.
Novembrové voľby zaznamenali nízku účasť s menej ako 36 percentami a konali sa po tom, čo bol Dodik v auguste odvolaný z funkcie. Predchádzalo tomu jeho odsúdenie za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu (BaH) Christiana Schmidta, ktorý dohliada na implementáciu Daytonskej mierovej dohody z roku 1995 a dodržiavanie právneho rámca v krajine. Dodik dostal zákaz výkonu verejnej funkcie na šesť rokov, no spočiatku verdikt odmietal, čo vyvolalo jednu z najvážnejších politických kríz v balkánskej krajine. Politik však rozhodnutie nakoniec prijal a povolil konanie predčasných volieb. Bosnu od vojny tvoria Republika srbská a bosniansko-chorvátska federácia. Tieto dve poloautonómne entity sú prepojené centrálnou vládou.