Prezident Lukašenko čaroval na ľade, v drese Bieloruska sa postaral o TAKÝTO gól! Brankár sa musel červenať

Bieloruský diktátor Alexandr Lukašenko v neoficiálnom drese bieloruskej reprezentácie.
Bieloruský diktátor Alexandr Lukašenko v neoficiálnom drese bieloruskej reprezentácie. (Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Video: YouTube/Информационное агентство БелТА

MINSK – Prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko sa snaží byť napriek svojmu vysokému veku stále aktívny. Dokazuje to aj jeho prevedenie na ľadovej ploche v zápase, ktorý nebol žiadnou exhibíciou. Išlo tu skutočne o body do tabuľky. Vládca nastúpil so špeciálnou prilbou a do štatistík si dokonca pripísal aj jeden gól.

V zápase z dňa 31. januára, kde proti sebe nastúpili Tým prezidenta Bieloruskej republiky proti súperovi z Hrodenskej oblasti, sa hralo skutočne o body do tabuľky. Nie je žiadny prekvapením, kto nakoniec vyhral.

Nečakaný gól 

Prezident Alexandr Lukašenko (71) sa postaral aj v tak pokročilom veku o jeden z desiatich gólov svojho tímu. Nikým nekrytý dostal prihrávku do stredu pásma a takmer od modrej čiary ho nahodil priamo na brankára. Ten mal priamy výhľad na strelu, no napriek tomu dostal nešťastný gól. O zápase informujú bielorsuká štátna agentúra Belta. 

Udržali si prvenstvo v lige 

Po víťazstve 10:5 si Lukašenkov tím  udržal priebežné prvé miesto v tabuľke. Zdroje uvádzajú, že v prezidentovom tíme figuruje aj bývalý hráč NHL Andrej Kosticyn. V bieloruskej amatérskej Republikovej hokejovej lige hrá proti sebe sedem tímov. Okrem dvoch spomínaných, sú tam aj mužstvá z Homelskej, Minskej, Bretskej, Vitebskej a Mohylevskej oblasti.

Lukašenko bol počas zápasu doslova nedotknuteľný. Nastúpil dokonca v špeciálnej čiernej prilbe, aby ho všetci na ľade registrovali. Jeho tým oblieka neoficiálne bieloruské reprezentačné dresy. Bieloruských šporovocv na tohtoročnej zimnej olympiáde neuvidíme, pretože Lukašenko podporuje Rusko v agresii na Ukrajine. 

