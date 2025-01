Dedičstvo Jakuba Šveca po starej mame: Musí s ním narábať opatrne!

Premiéra seriálu Sľub. Na snímke Jakub Švec (Zdroj: Ján Zemiar)

Televízia Markíza odštartovala ďalšiu seriálovú chuťovku s názvom Sľub. Tá diváka prenesie do obdobia socializmu a diváci sa okrem skvelých príbehov môžu tešiť aj na fantastické herecké obsadenie. V seriáli zahviezdi aj talentovaný Jakub Švec, ktorý sa z tejto postavy veľmi teší. „Mám šťastie, že mi ponúkajú projekty alebo postavy, ktoré sú úplne iné. Čiže stále sa musím púšťať do nových tém, do nových prejavov, do nového hereckého jazyka, čiže ma to veľmi baví,“ neskrýva nadšenie Jakub.

V Sľube stvárňuje presný opak postavy z Dunaja a možno je tam aj kúsok z neho samého. Na sebe má rád vlastnosť, ktorá mu v živote pomáha a zdedil ju asi po svojej babke: „Keď sú nejaké trápenia a problémy, tak nenastúpim do formy nejakej lenivosti, ale som vždy človek, ktorý bojuje, hľadá a snaží sa... To je vec, ktorá ma celý život asi zachraňuje.“ Jedným dychom však dodáva, že v tomto prípade ide o tenký ľad. Vzápätí prekvapil aj slovami, že si vie niekedy poriadne liezť na nervy a prezradil aj čím. Okrem rozhovoru vo videu sledujte aj seriál Sľub každý pracovný deň o 17.55 na Markíze.

