MIMORIADNY ONLINE Ruský útok na Odesu si vyžiadal obeť, vyvolal požiare: V Nemecku sa začnú vyrábať ukrajinské drony

KYJEV - Pri ruských útokoch na ukrajinské prístavné mesto Odesa zahynul najmenej jeden človek, oznámil v pondelok ráno šéf tamojšej vojenskej správy Serhij Lysak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:53 1 mŕtvy a 2 zranení pri ruských útokoch na obytnú budovu a plynovod v Odese. Ukrajinská štátna záchranná služba oznámila, že pri nočnom útoku na Odesu 9. februára bol zabitý 35-ročný muž a dvaja ďalší boli zranení.
6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že prvé ukrajinské drony sa v Nemecku začnú vyrábať do polovice februára. Informuje správa agentúry DPA. „Do polovice februára už uvidíme výrobu našich dronov v Nemecku. Prvý dron dostanem ja. Ide o výrobnú linku, ktorá je v prevádzke. Výrobné linky fungujú aj v Spojenom kráľovstve. Všetky tieto technológie sú ukrajinské,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie vojny do júna
Drony poškodili plynovod a zapálili budovy, uviedol Lysak na platforme Telegram. „Nanešťastie, objavili sa informácie o úmrtí v dôsledku nepriateľského útoku na Odesu,“ ozrejmil. Náčelník vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper hovoril o „masívnom útoku“ a potvrdil, že vypukli požiare. Spojené štáty tlačia na ukončenie konfliktu, zatiaľ čo Rusko pokračuje v bombardovaní Ukrajiny. Moskva a Kyjev sa však naďalej nezhodujú v otázke územných ústupkov. Rusko trvá na svojej požiadavke, aby Kyjev odstúpil celú Doneckú oblasť, čo Ukrajina dlhodobo odmieta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie vojny do júna tohto roka a delegácie oboch krajín zároveň pozvali na nové kolo mierových rokovaní v USA. Zdroje agentúry Reuters v piatok uviedli, že ukrajinskí a americkí predstavitelia diskutovali o časovom harmonograme implementácie potencionálnej dohody. Jej návrh by podľa zdrojov mal byť finalizovaný do marca a referendum o nej by sa mohlo na Ukrajine konať v máji spolu s voľbami.