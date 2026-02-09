Pondelok9. február 2026, meniny má Zdeno, Zdenko, Ronald, zajtra Gabriela

Venezuelské úrady prepustili z väzenia opozičného politika a významného právnika

CARACAS - Venezuelské úrady prepustili z väzenia opozičného politika Juana Pabla Guanipu a prominentného právnika Perkinsa Rochu, uviedli ich rodiny v osobitných vyhláseniach v nedeľu. Spojené štáty vyvíjajú tlak na Caracas, aby prepustil opozičných väzňov, informuje správa agentúry Reuters.

Ľudskoprávna organizácia Foro Penal uviedla, že v nedeľu došlo k prepusteniu najmenej 30 väzňov. Z väzení odišlo už 383 politických väzňov, odkedy vláda 8. januára oznámila sériu prepúšťaní, uvádza Foro Penal. Guanipa a Rocha sú blízki spojenci laureátky Nobelovej ceny za mier a líderky opozície Maríe Coriny Machadovej. Právnik opozičného hnutia Vente Venezuela, bol zatknutý v auguste 2024 na základe obvinení z terorizmu a súvisiacich trestných činov. Guanipu úrady zatkli v máji minulého roka za údajné vedenie teroristického sprisahania. Obaja muži popreli všetky obvinenia.

Machadová oslávila najnovšie prepustenia

Machadová v nedeľu oslávila najnovšie prepustenia vo vyhlásení na platforme X a vyzvala na prepustenie všetkých politických väzňov. Opozícia krajiny i ľudskoprávne skupiny už roky tvrdia, že vláda využíva väznenie ako prostriedok na potláčanie nesúhlasu, píše AFP. Vláda tieto tvrdenia popiera a zdôrazňuje, že osoby za mrežami spáchali trestné činy. Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová oznámila návrh „zákona o amnestii“ pre stovky väzňov v krajine a uviedla, že z väzenia El Helicoide v Caracase sa stane centrum športových a sociálnych služieb. Zákon sa už schválil v prvom hlasovaní v Národnom zhromaždení.

