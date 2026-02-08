Nedeľa8. február 2026, meniny má Zoja, zajtra Zdeno, Zdenko, Ronald

Lekári V ŠOKU! Pacient prišiel s bolesťami, v konečníku mal AKTÍVNY GRANÁT: Museli povolať PYROTECHNIKOV

Ilustračné foto
TOULOUSE – Šok v nemocnici na juhu Francúzska. Mladého muža museli urgentne operovať po tom, čo lekári objavili v jeho tele takmer 20-centimetrový delostrelecký granát z prvej svetovej vojny. Keď sa ukázalo, že munícia je stále aktívna, nasledovala okamžitá evakuácia zdravotníckeho zariadenia.

Incident sa odohral v Univerzitnej nemocnici Rangueil v Toulouse. Nezverejnený 24-ročný Francúz prišiel na pohotovosť v stave silnej bolesti. Po vyšetreniach lekári zistili, že má v konečníku aktívny delostrelecký granát pochádzajúci z roku 1918.

Išlo o približne 20 centimetrov dlhý náboj s priemerom niečo vyše troch centimetrov, ktorý sa používal ku koncu prvej svetovej vojny. Keď zdravotníci potvrdili, že munícia nevybuchla a stále predstavuje riziko, do nemocnice okamžite povolali pyrotechnikov. Súčasne bola evakuovaná časť nemocnice vrátane urgentného príjmu a okolo objektu vznikol bezpečnostný perimeter. Ako informuje Daily Mail, granát sa podarilo zneškodniť bez incidentu, pričom na mieste zasahovali aj hasiči. Pacient podstúpil urgentný chirurgický zákrok a jeho zdravotný stav by mal byť stabilizovaný.

Ako sa delostrelecký granát dostal do mužovho tela?

Podľa vyšetrovateľov bude muž v najbližších dňoch vypočúvaný políciou. Prokuratúra zvažuje právne kroky pre neoprávnené nakladanie s takzvanou „muníciou kategórie A“, teda s vysoko nebezpečnými zbraňami a výbušninami. Oficiálne dôvody, ako sa delostrelecký granát dostal do mužovho tela, neboli potvrdené. Miestne médiá však naznačujú, že mohlo ísť o nešťastný experiment v rámci sexuálnych praktík. Regionálny denník La Dépêche uvádza, že zdravotníci v Toulouse sú zvyknutí na prípady zranení vzniknutých pri sexuálnych hrách.

Nejde pritom o ojedinelý incident

V roku 2022 vyvolal podobný poplach 88-ročný Francúz, ktorý prišiel do nemocnice v Toulone s delostreleckým granátom z prvej svetovej vojny uviaznutým v konečníku. Aj vtedy museli zasahovať pyrotechnici, hoci riziko výbuchu bolo nakoniec označené za minimálne. Delostrelecké granáty z oboch svetových vojen sú vo Francúzsku stále pomerne bežným nálezom. Každoročne sa počas tzv. „železnej žatvy“ nachádzajú stovky kusov nevybuchnutej munície na poliach, stavbách či pri výkopových prácach – no len výnimočne končia na operačnom stole.

