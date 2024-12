Spoveď hviezdy z markizáckeho Dunaja: Myšlienky na SAMOVRAŽDU... Títo ľudia mu zachránili život!

Jakub Švec alias gardista Julo (Zdroj: TV Markíza)

Jednou z postáv markizáckeho seriálu Dunaj, k vašim službám, je aj arogantný a bezcitný gardista Julo. Toho dokonale stvárňuje herec Jakub Švec. Ten sa na podujatí združenia Chuť žiť rozhodol prehovoriť o svojom temnom období. Všetko sa to odohrávalo, keď mal len 19 rokov. „Bral som na svoj chrbát viac, ako je reálne objektívne možné niesť. Od strednej som išiel tak na 300 percent," priznal.

Neskôr mu zomrel otec, no namiesto smútenia sa naplno oddal práci. Bolo toho však naňho tak veľa, že to nezvládal. „Pamätám si strašne nepríjemný boľavý moment, bol to 25. november a zabila sa Monika Potokárová. Pár dní predtým som s ňou hral. A vtedy som začal vnímať, že niekde niekedy môže byť toto cesta k vyriešeniu vecí. A to už je hraničná myšlienka," vyjadril sa. Pomoc nakoniec prišla od pedagógov na VŠMU.

„Až potom ma Ľuboš Kostelný, môj pedagóg, dotiahol za psychologičkou, ktorá mi zachránila život a zmenila ho," dodal. Pracovné tempo, ktoré si nastavil, ho doslova ubíjalo, až začal svoju robotu nenávidieť. „Absolútnym spôsobom z duše nenávidieť niečo, čo som miloval. Ja som žil život tak, že ma nejako potápal," uviedol. V jeho prípade bola cesta ku šťastiu a pohode o správne nastavenom pracovnom živote.



Ak sa cítite unavení, preťažení alebo vás trápia myšlienky, ktoré neviete sami spracovať, vedzte, že v tom nie ste sami. Hovoriť o svojich pocitoch je dôležité a niekedy môže odborná pomoc priniesť obrovskú úľavu. Obrátiť sa na psychológa či terapeuta nie je prejav slabosti, ale odvahy a starostlivosti o seba. Každý z nás si zaslúži podporu a pochopenie. Nebojte sa urobiť ten prvý krok – môže to zmeniť viac, než si teraz dokážete predstaviť.