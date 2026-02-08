Prenádherné VIDEO! Plačkovej syn po prvýkrát uvidel svoju sestru: Takúto reakciu nečakala ani Zuzana

BRATISLAVA – Slzy šťastia, objatia a moment, na ktorý sa nezabúda. Zuzana Plačková sa so svojimi fanúšikmi podelila o jedno z najsilnejších videí svojho života. Jej syn Dion sa totiž po prvýkrát stretol so svojou novonarodenou sestričkou Ayanou. To, čo nasledovalo, dojalo aj samotnú Zuzanu.
Dion prišiel spolu s rodinou pozrieť svoju maminu a malú Ayanu do pôrodnice na bratislavské Kramáre. „Princezná čaká na svojho brata a mama bude zasa celá uplakaná od šťastia,“ napísala Plačková k fotografii malej princeznej ešte pred príchodom synčeka.
A presne to sa aj stalo. Zuzana neskrývala dojatie a priznala, že reakcia jej syna ju úplne zaskočila.
„Toto zažiť je niečo neopísateľné. Asi najviac som bola zvedavá na reakciu Dionka, ako to celé zoberie… A ostala som v šoku, že jeho prvá reakcia nebola ,mama‘, ale hneď utekal za malinkou,“ priznala úprimne.
Emócie gradovali každou sekundou. „Som taká šťastná, že sa to nedá ani opísať, koľko lásky dokáže človek prežívať,“ dodala so slzami v očiach šťastná mamička. Malá Ayana si k prvému stretnutiu so svojím bračekom dokonca pripravila aj darček. „Ayanka dala Dionkovi darček z bruška a priniesla mu dinosaura, z čoho sa úplne potešil, vybozkával ju a úplne nádherne ju prijal,“ opísala Zuzana moment, ktorý chytil za srdce tisíce fanúšikov.
Na záver pridala silný sľub, ktorý dojal mnohých rodičov. „Ja som najšťastnejšia na svete a sľubujem, že im túto lásku, ktorú mi oni dali, budem spravodlivo rozdeľovať navždy,“ odkázala.
