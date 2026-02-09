Pondelok9. február 2026, meniny má Zdeno, Zdenko, Ronald, zajtra Gabriela

Izraelský prezident si uctil pamiatku obetí streľby na Bondi Beach

Jicchak Herzog
Jicchak Herzog (Zdroj: TASR)
TASR

SYDNEY - Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok vyhlásil, že ľudia všetkých vierovyznaní „porazia toto zlo“, keď pokladal veniec na pamiatku obetí streľby na pláži Bondi v austrálskom meste Sydney. Informuje správa agentúry AFP.

Hlava štátu vzdala hold obetiam útoku v rámci štvordňovej návštevy, aby tak vyjadrila podporu židovskej komunite v Austrálii. „Putá medzi dobrými ľuďmi všetkých vierovyznaní a všetkých národov zostanú silné aj tvárou v tvár teroru, násiliu a nenávisti,“ povedal počas ceremónie na pláži. „Spoločne porazíme toto zlo,“ zdôraznil.

Herzog uviedol, že na pláž Bondi priniesol dva kamene z Jeruzalema „na posvätnú pamiatku obetí“. Prezident privítal pozitívne kroky austrálskej vlády v boji proti antisemitizmu. Vláda od útoku zaviedla prísnejšie zákony týkajúce sa zbraní a zločinov z nenávisti. Herzog zároveň novinárom povedal, že zdieľa frustráciu ľudí z nárastu antisemitizmu „po celom svete“. Propalestínski demonštranti avizovali, že plánujú v pondelok v Sydney protestovať proti návšteve izraelského prezidenta, píše agentúra Reuters.

Dvaja muži zastrelili na pláži Bondi počas oslavy židovského sviatku Chanuka 15 ľudí

Dvaja muži - otec a syn - zastrelili 14. decembra na pláži Bondi počas oslavy židovského sviatku Chanuka 15 ľudí. Policajti na mieste činu zastrelili otca Sajida Akrama a zranili jeho syna Naveeda. Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát. Táto teroristická skupina ich konanie privítala, pripomína AFP.

UPOZORNENIE Video nevhodné pre maloleté a citlivé osoby

