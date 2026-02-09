FOTO Kucherenko ukázala rodičov: Pozrite, čo po nich podedila! Na koho sa podobá viac?

BRATISLAVA - Pri pohľade na jej fotografie mnohí pochybujú, že sú bez úprav. Silvia Kucherenko však už roky vsádza na prirodzenosť a postupne sa zbavila všetkého umelého. Dnes dokazuje, že skutočná krása nepotrebuje filtre – a fanúšikom ukázala aj to, po kom ju zdedila.
Pri fotografiách Silvie Kucherenko mnohí len neveriacky krútia hlavou a odmietajú uveriť, že by mohli byť bez úprav. Ona však už dlhodobo dokazuje, že na sociálnych sieťach stavia na maximálnu prirodzenosť – filtre vôbec nepoužíva. Napriek tomu sa vždy nájdu ľudia, ktorí jej bezchybný vzhľad automaticky pripisujú rôznym estetickým zásahom.
Pravdou je, že Silviu to už celé roky ťahá čoraz viac k prirodzenej kráse. V minulosti sa rozhodla pre viacero zmien, ktoré jej imidž zjemnili – dala si zmenšiť pery, prešla na prirodzenejší odtieň blond, nechala si odstrániť vytetované obočie a rozlúčila sa aj s výraznými umelými mihalnicami. Výsledok? Bez nánosov skrášľovacích produktov a vizuálnych efektov pôsobí sviežo, jemne a doslova ako bábika.
Silvia sa však netají tým, že starostlivosť o seba berie vážne. Dbá na to, aby za každých okolností vyzerala upravene a sebavedomo, a preto rada využíva služby kaderníkov či estetických kliník. Ako sama priznáva, ide jej len o jemné doladenie prirodzenej krásy. O tom, že pôvab má Silvia doslova v génoch, svedčia aj archívne fotografie, ktoré nedávno zdieľala so svojimi fanúšikmi.
Zverejnila zábery svojich rodičov aj seba v čase, keď mala len 15 rokov. A veru, bolo z čoho dediť! Krása v tejto rodine rozhodne nie je náhoda. Na koho sa podľa vás Silvia podobá viac – na mamu alebo na otca?
