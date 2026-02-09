Pondelok9. február 2026, meniny má Zdeno, Zdenko, Ronald, zajtra Gabriela

FOTO Kucherenko ukázala rodičov: Pozrite, čo po nich podedila! Na koho sa podobá viac?

Silvia Kucherenko Zobraziť galériu (22)
Silvia Kucherenko (Zdroj: Facebook/Silvia Kucherenko)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Pri pohľade na jej fotografie mnohí pochybujú, že sú bez úprav. Silvia Kucherenko však už roky vsádza na prirodzenosť a postupne sa zbavila všetkého umelého. Dnes dokazuje, že skutočná krása nepotrebuje filtre – a fanúšikom ukázala aj to, po kom ju zdedila.

Pri fotografiách Silvie Kucherenko mnohí len neveriacky krútia hlavou a odmietajú uveriť, že by mohli byť bez úprav. Ona však už dlhodobo dokazuje, že na sociálnych sieťach stavia na maximálnu prirodzenosť – filtre vôbec nepoužíva. Napriek tomu sa vždy nájdu ľudia, ktorí jej bezchybný vzhľad automaticky pripisujú rôznym estetickým zásahom.

Pravdou je, že Silviu to už celé roky ťahá čoraz viac k prirodzenej kráse. V minulosti sa rozhodla pre viacero zmien, ktoré jej imidž zjemnili – dala si zmenšiť pery, prešla na prirodzenejší odtieň blond, nechala si odstrániť vytetované obočie a rozlúčila sa aj s výraznými umelými mihalnicami. Výsledok? Bez nánosov skrášľovacích produktov a vizuálnych efektov pôsobí sviežo, jemne a doslova ako bábika.

Silvia sa však netají tým, že starostlivosť o seba berie vážne. Dbá na to, aby za každých okolností vyzerala upravene a sebavedomo, a preto rada využíva služby kaderníkov či estetických kliník. Ako sama priznáva, ide jej len o jemné doladenie prirodzenej krásy. O tom, že pôvab má Silvia doslova v génoch, svedčia aj archívne fotografie, ktoré nedávno zdieľala so svojimi fanúšikmi.

Zverejnila zábery svojich rodičov aj seba v čase, keď mala len 15 rokov. A veru, bolo z čoho dediť! Krása v tejto rodine rozhodne nie je náhoda. Na koho sa podľa vás Silvia podobá viac – na mamu alebo na otca?

FOTO Kucherenko ukázala rodičov:
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Instagram SK)

Viac o téme: Silvia Kucherenko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Silvia Kucherenko
Muži budú slintať, ženy závidieť! Silvia Kucherenko odhalila svoje vnady: Bol by HRIECH to neukázať
Domáci prominenti
Silvia Kucherenko
RADIKÁLNE rozhodnutie Silvie Kucherenko: Fotky v plavkách sú MINULOSŤOU... Toto je dôvod!
Domáci prominenti
Silvia Kucherenko sa môže
Kucherenko je opäť ZADANÁ: Zbalila cudzinca!
Domáci prominenti
Kucherenko podstúpila ďalší estetický
Kucherenko podstúpila ďalší estetický zákrok: FOTO tesne po... Wau!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hráč Trnavy Timotej Kudlička po remíze v Michalovciach: V zápase sme chceli bodovať naplno
Hráč Trnavy Timotej Kudlička po remíze v Michalovciach: V zápase sme chceli bodovať naplno
Zoznam TV
Tréner Slávia EUBA Michal Matušov po päťsetovom SuperFinále pohára proti Žiline
Tréner Slávia EUBA Michal Matušov po päťsetovom SuperFinále pohára proti Žiline
Zoznam TV
Brankár Michaloviec Patrik Lukáč po remíze s Trnavou: Obe mužstvá mali šance
Brankár Michaloviec Patrik Lukáč po remíze s Trnavou: Obe mužstvá mali šance
Zoznam TV

Domáce správy

Veľké zhrnutie uplynulých dní:
Veľké zhrnutie uplynulých dní: Tento KVÍZ preverí, ako dobre držíte krok s aktuálnymi udalosťami
Domáce
Nedovolené ozbrojovanie: Muž sa
Nedovolené ozbrojovanie: Muž sa pokúsil prejsť hranice vo Vyšnom Nemeckom so strelivom, skončil v cele
Domáce
Polícia varuje pred ďalšími
Polícia varuje pred ďalšími podvodnými správami: Cieľom sú peniaze ľudí
Domáce
MAS Žiarska kotlina: Viac ako 2 milióny eur a desiatky projektov pre rozvoj regiónu
MAS Žiarska kotlina: Viac ako 2 milióny eur a desiatky projektov pre rozvoj regiónu
Banská Bystrica

Zahraničné

Putin a Lukašenko si
Prezident Lukašenko čaroval na ľade, v drese Bieloruska sa postaral o TAKÝTO gól! Brankár sa musel červenať
Zahraničné
FOTO António José Seguro
Prezidentské voľby v Portugalsku: Podľa exit pollov vyhral António José Seguro
Zahraničné
Ilustračné foto
USA plánujú sprísniť vstup: Turisti budú musieť poskytnúť viac osobných údajov
Zahraničné
Otvárací ceremoniál olympiády spojený
Otvárací ceremoniál olympiády spojený s problémami: Demonštrácie proti hrám! Polícia použila aj vodné delo
Zahraničné

Prominenti

FOTO Silvia Kucherenko
FOTO Kucherenko ukázala rodičov: Pozrite, čo po nich podedila! Na koho sa podobá viac?
Domáci prominenti
Tlučkovej FOTO z minulosti:
Tlučkovej FOTO z minulosti: Sexi vysokoškoláčka v plavkách!
Osobnosti
Otvorenie salónu. Na snímke
Tvrdé priznanie Schindlerovej: Do života som si kafrať nedala... a tak som aj dopadla!
Domáci prominenti
Brad Arnold, 3 Doors
Rana pre hudobný svet: Zomrel spevák legendárnej rockovej kapely! Mal len 47 rokov
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na klasiku! Google
Zabudnite na klasiku! Google hlási ŠIALENÝ nárast: TÁTO poloha je hitom roka! Vyskúšate tento TREND aj vy?
Zaujímavosti
Perimenopauza: 10 prekvapivých faktov
Perimenopauza: 10 prekvapivých faktov o období, ktoré prichádza skôr, než si mnohé ženy myslia
vysetrenie.sk
Lekári V ŠOKU! Pacient
Lekári V ŠOKU! Pacient prišiel s bolesťami, v konečníku mal AKTÍVNY GRANÁT: Museli povolať PYROTECHNIKOV
Zaujímavosti
CENA, z ktorej sa
CENA, z ktorej sa vám zatočí hlava: Za nákres obyčajnej nohy zaplatil neznámy kupec REKORDNÝCH 27 miliónov!
Zaujímavosti

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

Ani zaplátaný rozpočet, ani nižšie ceny: Chaos v sadzbách DPH nepomáha, v parlamente pristál návrh na zásadnú zmenu!
Ani zaplátaný rozpočet, ani nižšie ceny: Chaos v sadzbách DPH nepomáha, v parlamente pristál návrh na zásadnú zmenu!
S medailou rovno za mreže: Prečo športovci na olympiáde v Lake Placid bývali v kriminále? (špeciál Miláno 2026)
S medailou rovno za mreže: Prečo športovci na olympiáde v Lake Placid bývali v kriminále? (špeciál Miláno 2026)
Bratislavu čaká veľká modernizácia: Nové autobusy už jazdia, pribudnú aj ďalšie novinky! (foto)
Bratislavu čaká veľká modernizácia: Nové autobusy už jazdia, pribudnú aj ďalšie novinky! (foto)
Parkovisko na ľade a milióny v prachu: Príbeh jedinej olympiády, ktorú zakázali ľudia! (špeciál Miláno 2026)
Parkovisko na ľade a milióny v prachu: Príbeh jedinej olympiády, ktorú zakázali ľudia! (špeciál Miláno 2026)

Šport

Po dvoch tretinách to bolo na uterák: Nevídaný uragán Slovenska zmietol severskú hokejovú veľmoc
Po dvoch tretinách to bolo na uterák: Nevídaný uragán Slovenska zmietol severskú hokejovú veľmoc
Reprezentácia
ZOH 2026 Lindsey Vonnová po desivom páde podstúpila operáciu: Tento šport je brutálny
ZOH 2026 Lindsey Vonnová po desivom páde podstúpila operáciu: Tento šport je brutálny
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Smutná Ledecká tesne po trpkom sklamaní: Tlak je obrovský, veľa ľudí si to neuvedomuje
ZOH 2026 Smutná Ledecká tesne po trpkom sklamaní: Tlak je obrovský, veľa ľudí si to neuvedomuje
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Ani Bátovská Fialková to skvelým behom nezachránila: Slovensko v štafete medzi poslednými
ZOH 2026 Ani Bátovská Fialková to skvelým behom nezachránila: Slovensko v štafete medzi poslednými
Slováci na ZOH 2026

Auto-moto

Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariérna kríza vás nemôže zastaviť: Ako sa preorientovať a nájsť prácu, ktorá má zmysel
Kariérna kríza vás nemôže zastaviť: Ako sa preorientovať a nájsť prácu, ktorá má zmysel
Kariérny rast
Sociálna poisťovňa zavedie pravidelné dôchodkové prognózy pre poistencov
Sociálna poisťovňa zavedie pravidelné dôchodkové prognózy pre poistencov
Domáce
Prečo 80 % ľudí nenájde prácu svojich snov? Odhaľujeme tajomstvo, ktoré zmení váš kariérny život
Prečo 80 % ľudí nenájde prácu svojich snov? Odhaľujeme tajomstvo, ktoré zmení váš kariérny život
Motivácia a inšpirácia
Chodíte do práce len pre výplatu? Spoznajte IKIGAI a ďalšie modely, ktoré vám pomôžu nájsť zmysel kariéry
Chodíte do práce len pre výplatu? Spoznajte IKIGAI a ďalšie modely, ktoré vám pomôžu nájsť zmysel kariéry
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Famózna banánová nepečená torta
Famózna banánová nepečená torta
Legendárna krtkova torta plná banánov a lahodného krému
Legendárna krtkova torta plná banánov a lahodného krému
Ovocné dezerty
Čo z oškvarkov? Inšpirácie z poctivej domácej kuchyne
Čo z oškvarkov? Inšpirácie z poctivej domácej kuchyne
Rady a tipy

Technológie

Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Bezpečnosť
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Filmy a seriály
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Prečo sa úložisko v Androide zapĺňa, aj keď nič nesťahuješ, a prečo to nie je problém?
Android
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Zmeň tieto 4 nastavenia v Gmaile a práca s ním sa stane radosťou: Celé ti to zaberie menej ako 5 minút
Aplikácie a hry

Bývanie

Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov

Pre kutilov

Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muži o nich snívajú, ženy ich obdivujú: Tieto typy stelesňujú predstavu dokonalej manželky
Partnerské vzťahy
Muži o nich snívajú, ženy ich obdivujú: Tieto typy stelesňujú predstavu dokonalej manželky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľké zhrnutie uplynulých dní:
Domáce
Veľké zhrnutie uplynulých dní: Tento KVÍZ preverí, ako dobre držíte krok s aktuálnymi udalosťami
Putin a Lukašenko si
Zahraničné
Prezident Lukašenko čaroval na ľade, v drese Bieloruska sa postaral o TAKÝTO gól! Brankár sa musel červenať
Otvárací ceremoniál olympiády spojený
Zahraničné
Otvárací ceremoniál olympiády spojený s problémami: Demonštrácie proti hrám! Polícia použila aj vodné delo
Čínska bojová loď budúcnosti
Zahraničné
Čína buduje novú bojovú loď, svetu už predstavila VIDEO simulovaného boja! Experti len krútia hlavami

Ďalšie zo Zoznamu