Andrej Bičan (Zdroj: Ján Zemiar)

Dcéry Andreja Bičana Anna a Nina sa rozhodli žiť so svojím otcom, jeho partnerkou a nevlastným bratom. A občas býva u nich doma poriadne veselo., prezrádza moderátor.

Bičan svojim dievčatám do hudby príliš nekafre, práve naopak. Rady im veľmi nedáva, veľmi dobre však vie, že vytvoriť hit chce množstvo úsilia, skúseností a času. „Dlho to trvá, kým vznikne skladba, obraz, socha a to najmä v prípade, že pochádzate z amatérskeho prostredia, chýbajú vám profesné postupy a k tej profesionalite musíte dozrieť“, prezrádza Bičan a vo svojom triezvom pohľade na vec pockračuje. „Na Slovensku je milión združení, hudobných kapiel, ktoré čakajú, aby sa k nim niekto vyjadril odborne. V každej druhej skúšobni je výborná talentovaná kapela... ja veľmi oceňujem, že sú skúšobne, ktoré sú plne vyťažené a kde sa striedajú ľudia, ktorí hrajú na hudobné nástroje.“ Svojmu humoru však neostáva nič dlžný, o čom svedčia aj jeho slová o hudobnom nadaní dievčat. „Vedia hrať na flauty, absolvovali klavír, Anička hrá na gitaru a výborne hrajú aj na nervy“, dodáva so smiechom moderátor. V rozvore sa však rozhovoril nielen o tom, prečo nemieni využiť zvučnosť svojho mena, ale aj to, akým darčekom od známeho hudobníka sa pýšia jeho dcéry.

Deti Andreja Bičana chcú preraziť v šoubiznise, otec im NEPOMÔŽE: Priznanie vás zaskočí (Zdroj: NL/Ján Zemiar)