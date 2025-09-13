Kontroverzná Ráchel sa OBULA do Bianky: Lepšie, keď ti J*BE v 20-tke, ako v 30-tke!

BRATISLAVA - Bianka Rumanová (30) sa postarala o poriadny rozruch a jej odvážny krok nezostal bez odozvy. Nenechal chladnú ani Ráchel Karnižovú (24), ktorá si okamžite spomenula na ich staršie spory a pustila sa do ostrej reakcie.
Bianka Rumanová rozvírila vášne na celom internete svojim šokujúcim outfitom, ktorý odhaľoval viac než zakrýval. Do spoločnosti prišla totálne "nahá". A tento jej krok nenechal chladnú ani kontroverznú Ráchel, ktorá sa k celej situácii vyjadrila.
Bianka v minulosti v jednom z rozhovorov povedala, že by istá osoba nemala dostávať taký priestor, ako dostáva, pretože sa správa kontroverzne. V tom videu síce nereagovala na samotnú Ráchel Karnižová, ale ryšavke to nedalo.
„Ako ja som čakala na toto. Tu síce nehovorí o mne, ale pár rokov dozadu mi venovala niekoľko storiek (dokonca aj reelsko ktoré malo byť akože vtipné), kde hovorila o tom, ako som zlý vplyv pre mladé baby, lebo chodím na párty a festivaly, že pijem alkohol a tuším bol problém aj to, ako sa obliekam, a že som kontroverzná. Mala som vtedy 20–21 a ona má 30," začala na úvod.
„Ja som na to vtedy vôbec nereagovala. Však viete že ja sa nikdy k ničomu nevyjadrujem keď niekto na mňa niečo hovorí, ale tu mi to len pripomenulo že ako sa to vždy pekne otočí a ukáže," pokračovala. „Lepšie keď ti j*be v 20-tke, ako keď ti z**ebe v 30,“ dodala na záver.
