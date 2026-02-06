Austrália a Indonézia posilňujú spojenectvo: Nová bezpečnostná zmluva prinesie spoločný vojenský výcvik

JAKARTA - Austrália a Indonézia v piatok podpísali novú bezpečnostnú zmluvu, ktorá umožní užšiu spoluprácu medzi krajinami i výstavbu nových výcvikových zariadení. Informuje o tom agentúra AFP.
„Pakt uľahčí obranné iniciatívy, ktoré zahŕňajú zaradenie vysokého indonézskeho predstaviteľa do austrálskych obranných síl. Austrália bude tiež podporovať rozvoj vojenských výcvikových zariadení s cieľom posilniť schopnosť Indonézie zapájať sa do spoločných cvičení,“ uviedol austrálsky premiér Anthony Albanese po podpise dokumentu v Jakarte. Agentúra AFP pripomenula, že Austrália sa snaží posilniť svoje postavenie v ázijsko-tichomorskom regióne s cieľom čeliť rastúcemu vplyvu Číny. Tá je však aj naďalej najväčším obchodným partnerom Indonézie.
Albanese označil podpis najnovšej bilaterálnej zmluvy za historický moment vo vzťahoch obidvoch krajín. „Austrália a Indonézia zdieľajú jednu z najdlhších námorných hraníc na svete, čo z nás prirodzene robí blízkych partnerov. Dnes sme však viac než len partneri, sme blízki priatelia,“ vyhlásil. Podľa indonézskeho prezidenta Prabowa Subianta nová zmluva odráža „pevný záväzok princípu dobrého susedstva“ a „slobodnú a aktívnu“ zahraničnú politiku Indonézie. „Veríme, že táto dohoda bude jedným z dôležitých pilierov stability a spolupráce v našom regióne,“ dodal.
Austrálsky premiér podpísal dokument počas svojej piatej oficiálnej návštevy Indonézie, ktorá potrvá do soboty. Zmluvu tiež označil za „významné rozšírenie spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany“ a ocenil narastajúce indonézske investície v Austrálii. Krajiny v roku 2024 podpísali obrannú zmluvu, podľa ktorej mali v ázijsko-tichomorskom regióne nadviazať užšiu spoluprácu. Niekoľko mesiacov po podpise dohody sa tisíce indonézskych a austrálskych vojakov zúčastnili na spoločnom cvičení na východe ostrova Jáva.