Materstvo jej dáva zabrať! Slovenská speváčka prežíva ťažké obdobie: Cítim, že sa nemám na čo tešiť

BRATISLAVA - Bývalá superstaristka Dominika Stará (32) prežíva náročné obdobie, aké pozná nejeden rodič. Sympatická speváčka sa na sociálnej sieti úprimne priznala, že posledné mesiace sú pre ňu mimoriadne ťažké – z choroby do choroby, z problému do problému. Ako sama píše, má pocit, že nevidí svetlo na konci tunela...
„Máme extrémne náročné dni, týždne, mesiace. Keď sa vyrieši jedna vec, udrie druhá. Ledva sa vyrieši druhá, udrie tretia. Tretia ešte nie je vyriešená a udrie štvrtá, piata, šiesta... aspoň takto nejako sa cítim,“ napísala Dominika v otvorenom statuse, v ktorom priznala, že ju materstvo a starostlivosť o rodinu momentálne vyčerpávajú.
Dvojnásobná mamička dodala, že niekedy ju prepadne pocit beznádeje. „Niekedy mám pocit, že nevidím svetlo na konci tunela, že sa nemám na čo tešiť, lebo ak by sa aj niečo našlo, určite sa to aj tak pokazí,“ zverila sa úprimne. Dominika však aj napriek ťažkým chvíľam nestráca vieru a vďačnosť. „Aj keď si občas poplačem, občas sa opustím, na konci dňa počas večernej modlitby vždy zistím, že stále mám za čo ďakovať – milujúci manžel, dve krásne, zdravé deti, strecha nad hlavou, teplé jedlo na tanieri...,“ dodala.
Speváčka, ktorá sa do povedomia dostala v prvej sérii SuperStar, dnes vedie pokojný rodinný život mimo šoubiznisu. Napriek tomu sa k fanúšikom často prihovára na sociálnych sieťach – tentoraz však otvorene priznala, že aj mama potrebuje občas poplakať. Na záver odkázala všetkým ženám v podobnej situácii dojímavé slová: „Verte mi, nech si prechádzate čímkoľvek, sme v tom spolu. Každý bojuje ten svoj boj, ale jedno je isté – dáme to!“
