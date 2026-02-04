Litva zakročila proti gangom, ktoré posielali tovar z Bieloruska balónmi

VILNIUS - Litovské úrady uskutočnili rozsiahly zásah proti zločineckým skupinám, ktoré používajú meteorologické balóny na pašovanie tovaru zo susedného Bieloruska. Informuje o tom agentúra DPA.
Podľa litovskej generálnej prokuratúry bolo identifikovaných 28 podozrivých. Medzi nimi je päť osôb, ktoré sú podozrivé, že nelegálnu prepravu, ktorá opakovane viedla k narušeniu vzdušného priestoru a uzavretiu letiska v hlavnom meste Vilnius, organizovali v spolupráci s bieloruskými pašerákmi.
Počas viac než 20 razií v hlavnom meste Vilnius a v pohraničných oblastiach boli zaistené komunikačné zariadenia, vysielače GPS, vozidlá a ďalšie predmety v hodnote 1,2 milióna eur. Podozriví boli zatknutí a vzatí do väzby.
Počet meteorologických balónov vstupujúcich z Bieloruska do litovského vzdušného priestoru výraznejšie vzrástol koncom minulého roka. Balóny zvyčajne používajú pašeráci na nelegálny prevoz cigariet z Bieloruska.
Z tohto dôvodu zaviedla litovská vláda vlani v decembri stav núdze, ktorý umožňuje úradom a armáde rýchlejšie reagovať na narušenie vzdušného priestoru balónmi. Zvýšené boli aj tresty za pašovanie. Vláda zdôraznila, že toto opatrenie je zamerané na organizátorov nelegálnej činnosti a bežní občania by v každodennom živote nemali pociťovať výrazné obmedzenia. Podľa nej slúžia balóny nielen na pašovanie, ale aj ako nástroj hybridnej vojny na testovanie protivzdušnej obrany.