Šialenstvo v uliciach: Nahá žena blokovala dopravu a pohrýzla policajta! Tvrdila, že ju prenasledujú zombie

IVANČICE - Šokovaní svedkovia a vodiči v centre juhomoravských Ivančíc neverili vlastným očiam. Rannú dopravu tam zablokovala úplne nahá žena, ktorá s nepríčetným výrazom poskakovala po ceste a bránila autám v jazde. Podľa očitých svedkov bola presvedčená, že bojuje o holý život a v pätách má krvilačné monštrá – pravda bola však oveľa prozaickejšia a nebezpečnejšia.
Incident sa odohral v utorok v skorých ranných hodinách, kedy sa frekventovaná ulica zmenila na dejisko bizarného divadla. Nešťastnica pred motoristami tvrdila, že ju prenasledujú zombie. Okoloidúci, ktorí mali vážne obavy o jej psychické zdravie, okamžite zalarmovali políciu. Ani príchod mužov zákona však situáciu neupokojil – práve naopak.
Videozáznamy, ktoré zverejnil portál CNN Prima NEWS, odhaľujú presný priebeh drámy. Na záberoch je vidieť, že policajti sa k žene najskôr správali profesionálne a snažili sa jej situáciu vysvetliť. Pokúšali sa ju pokojným slovom dostať z vozovky, aby uvoľnili cestu pre čakajúce autá. Žena však na hliadku začala nekontrolovane kričať a fyzicky ich napádať.
Pacifikácia vyčíňajúcej ženy bola pre hliadku mimoriadne náročná. Keďže odmietala spolupracovať a jej agresivita sa stupňovala, policajti museli pristúpiť k ráznejšiemu riešeniu a použiť silu. Dvaja muži zákona museli vzpierajúcu sa nahú ženu doslova odtiahnuť k služobnému vozidlu.
"Ženu policajti museli nakoniec spacifikovať až pomocou donucovacích prostriedkov. Pri zásahu navyše jedného z policajtov pohrýzla," uviedol policajný hovorca Petr Vala. Vysvetlenie jej paranoidných predstáv prišlo čoskoro. Po tom, čo ju policajti dostali pod kontrolu, sa potvrdilo, že za jej správaním nebola len náhla psychóza, ale vplyv omamných látok. Drogy u nej vyvolali silné halucinácie a agresívne stavy, ktoré ohrozovali ju aj jej okolie.