Posledné hodiny mamy (†71) Kevina zo Sám doma: Do nemocnice ju previezli v kritickom stave

LOS ANGELES - Dramatické ráno, zásah záchranárov a boj o život. Mama Kevina zo Sám doma bola krátko pred smrťou prevezená do nemocnice v kritickom stave. Známa herečka zomrela vo veku 71 rokov.
Legendárna herečka Catherine O’Hara zomrela 30. januára v Los Angeles vo veku 71 rokov. Jej úmrtiu predchádzala náhla zdravotná komplikácia, po ktorej bola v skorých ranných hodinách prevezená do nemocnice v kritickom stave. Záchranné zložky zasahovali v jej losangeleskom dome ešte pred piatou hodinou ráno, píše magazín People. Podľa hasičského zboru mesta Los Angeles prijali tiesňové volanie o 4:48 ráno v súvislosti s približne 70-ročnou ženou, ktorá mala vážne zdravotné ťažkosti.
Po príchode na miesto ju záchranári okamžite transportovali do nemocnice. O niekoľko hodín neskôr lekári potvrdili jej úmrtie. Zvukový záznam tiesňového volania, ktorý sa dostal na verejnosť, naznačuje, že herečka mala pred prevozom problémy s dýchaním. Presná príčina smrti však zatiaľ zverejnená nebola. Agentúra Creative Artists Agency, ktorá Catherine zastupovala, vo vyhlásení pre pre E! News uviedla, že zomrela v Los Angeles po krátkej chorobe. Ďalšie podrobnosti o jej zdravotnom stave neboli poskytnuté.
Herečka v minulosti prezradila, že jej diagnostikovali zriedkavé vrodené ochorenie, pri ktorom sa srdce a ďalšie vnútorné orgány nachádzajú na opačnej strane tela. Sama priznala, že život s touto diagnózou ovplyvnil jej pohľad na svet aj kariéru. Catherine O’Hara sa zapísala do histórie filmu a televízie ako výrazná osobnosť. Preslávila sa už v 80. a 90. rokoch vo filmoch ako Beetlejuice, Dick Tracy či v prvých dvoch dieloch série Sám doma. Catherine O’Hara po sebe zanechala manžela Boa Welcha a dvoch synov, Matthewa a Luka.