Chatu v Tatranskej Štrbe zachvátili plamene: Zasahovali desiatky hasičov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TATRANSKÁ ŠTRBA - V Tatranskej Štrbe v okrese Poprad v pondelok popoludní zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči pri požiari chaty. V čase príchodu hasičov na miesto bolo celé podkrovie chaty už v plameňoch. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová.
Požiar na operačné stredisko ohlásili po 13.00 h. „Na mieste je prítomný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru a výška škody budú predmetom zisťovania,“ uviedla hovorkyňa s tým, že pri zásahu zatiaľ nemajú hlásené žiadne zranenia.
Pri požiari zasahuje deväť profesionálnych hasičov z Mengusoviec a Popradu s piatimi kusmi techniky, ako aj dobrovoľní hasiči z obcí Šuňava a Štrba s technikou.