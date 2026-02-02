Pondelok2. február 2026, meniny má Erich, Erik, Erika, zajtra Blažej

Magický deň aj sviatok kresťanov: Hromnice prezradia, KEDY príde jar!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR – František Iván)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
TASR

BRATISLAVA - Názov „Hromnice“ súvisí s predstavou, že tento deň chráni pred búrkami a hromami. V minulosti sa verilo, že práve okolo 2. februára sa „láme“ zima – buď sa začne zmierňovať, alebo ešte pritvrdí. Preto sa Hromnice spájali s magickými úkonmi, ktoré mali zabezpečiť ochranu domu, úrody aj dobytka. Veriaci v tento deň slávia Kresťanský sviatok Obetovania Pána.

Hromnice sú jeden z najstarších a najbohatších zimných sviatkov, ktorý na Slovensku prežil v ľudových zvykoch aj po tom, čo sa stal cirkevným sviatkom Obetovania Pána (2. február). Je to deň plný symboliky svetla, ochrany a predpovedí počasia – a práve preto sa okolo neho vytvorilo množstvo tradícií, ktoré ľudia dodnes poznajú.

Už Kelti v staroveku slávili v období medzi zimným slnovratom a jarnou rovnodennosťou Imbolc, pričom tento keltský sviatok možno stotožniť s Hromnicami. "Je to jeden z pravdepodobných zdrojov súčasných Hromníc. Spája ich prechod zo zimy do jari, symbolika znovuzrodeného slnka, rodenie jahniat či očistné rituály," povedal Lukáš Šutor z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa kresťanskej tradície sa Hromnice slávia na štyridsiaty deň po narodení Ježiša Krista. "U západných Slovanov ohlasovali Hromnice návrat vlády 'hromovládcu' boha Perúna nad prírodou. U predkresťanských Slovanov bol agrárny rok rozdelený len na dve časti - zimnú a letnú - s predelom v polovici dnešného zimného obdobia (2. 2.). Z tohto pohľadu išlo o citlivú zmenu v prírodnom cykle, keď sa započínali dôležité veštby a magické rituály súvisiace s budúcou úrodou," pripomenul Šutor.

Kresťania slávia Hromnice: Tradičné jedlo tohto dňa určite mnohých prekvapí! Prečítajte si tiež

Kresťania slávia Hromnice: Tradičné jedlo tohto dňa určite mnohých prekvapí!

Korene kresťanského sviatku Obetovanie Pána siahajú do 5. storočia nášho letopočtu. Pápež Gelasius v roku 494 zaviedol v cirkvi tradíciu sprievodu okolo kostola s horiacimi sviečkami, špeciálne požehnanými pre tento účel, aby tak nahradil sprievod so sviečkami, ktorý bol súčasťou pohanskej slávnosti.

V katolíckych kostoloch sa v tento deň koná obrad požehnania sviec, liturgia svetla ako symbol očisty a procesia. Keďže v katolíckej cirkvi je 2. február aj Dňom zasväteného života, konajú sa v tento sviatok stretnutia biskupov s rehoľníkmi, ktorí zasvätili svoj život Bohu a službe ľuďom v rôznych oblastiach. V gréckokatolíckej cirkvi sa Hromnice nazývajú Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Súčasťou obradov v kostoloch je rovnako požehnávanie sviec.

Tradícia hromničných sviec, "hromničiek"

S Hromnicami je nerozlučne spätá tradícia hromničných sviec. "Spojením antických očistných rituálov, staroslovanských Perúnových slávností a židovsko-kresťanských zvykov vznikla aj tradícia hromničných sviec, ktoré mali v našej duchovnej kultúre široké využitie. Používali sa v očistnej a ochrannej mágii, najmä ako ochrana pred bleskom, ďalej v ľudovom liečiteľstve napríklad pri bolestiach hrdla a svoju špecifickú úlohu zohrávali aj pri pohrebných rituáloch - prinášali svetlo pre dušu zosnulého, ale symbolizovali tiež samotného Krista ako svetlo sveta," spresnil kulturológ Šutor.

Kresťania si ich dávali posvätiť v kostole a potom ich doma starostlivo odkladali. Verilo sa, že:

  • chránia dom pred búrkami a požiarom,
  • zapálené odháňajú zlé sily,
  • pomáhajú pri chorobe alebo umieraní,
  • prinášajú pokoj do domácnosti.

Keď sa blížila búrka, gazdiná zapálila hromničku a položila ju do okna alebo na stôl, aby „svetlo zaháňalo hromy“. Niekde ju dokonca zapichovali do bochníka chleba ako symbol stability a ochrany.  Na viacerých miestach Slovenska sa hromničkou obchádzali maštale, aby sa zvieratá chránili pred chorobami. Gazdovia tiež kvapkali vosk z hromničky na prvé vyorané brázdy – malo to zabezpečiť úrodu.

Ľudové zvyky a tradície

Na Slovensku sa so sviatkom Hromníc spájali a rôzne iné ľudové zvyky. Bol to napríklad aj deň zákazov vykonávania určitých prác, ako rúbanie stromov, pranie v potoku či šitie, ktoré podľa viery v mágiu podobnosti privolávali na ich vykonávateľov silu hromu. V tento deň by sa ľudia nemali hádať ani nadávať.

KVÍZ Poznáte najznámejšie februárové pranostiky? Otestujte sa! Prečítajte si tiež

KVÍZ Poznáte najznámejšie februárové pranostiky? Otestujte sa!

V súvislosti so sviatkom stretávania zimy a leta sa vykonávali zvyky zamerané na rast ľanu a konope. Gazdiné počas dňa varili dlhé rezance alebo šúľance - rovnako dlhé mali narásť aj konope a ľan.

Hromnice ako predpoveď počasia

Hromnice sa považovali za prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Sú tiež symbolom pribúdajúceho svetla, o čom svedčia aj ľudové príslovia, napríklad: Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.

Hromnice znamenali takisto dôležitý deň pri predpovediach počasia. Podľa ľudových pranostík teplé počasie na tento sviatok bolo neželané, lebo signalizovalo dlhú zimu, slabú úrodu a chudobu. Naopak, zima na Hromnice znamenala skorý príchod jari. Svedčia o tom viaceré ľudové porekadlá, napríklad Radšej vidí bača na Hromnice vlka v košiari ako sedliaka v košeli alebo Raduje sa gazda, keď na Hromnice dve pre zimu musí obliecť kabanice - príde skorá jar.

Známe pranostiky na Hromnice (2. 2.)

  • Ak svieti slnko na Hromnice, hojnosť žita a pšenice.
  • Keď sú na Hromnice snežné povetrice, objaví sa skoro usmievavé líce.
  • Na Hromnice chumelice, nebýva už zimy více.
  • Prešli Hromnice, koniec sanice.
  • Keď je na Hromnice pekne, medveď sa obráti na druhú stranu.
  • Keľo je na Hromnice odmek, teľo po Hromnici tuhá zima.
  • Ak je na Hromnice mráz, bude ich ešte päťdesiat ráz.
  • Hromnice, zimy polovice.

Viac o téme: TradícieHromnice
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Stromček po TOMTO dátume?
Stromček po TOMTO dátume? Podľa starej povery si koledujete o smolu na CELÝ ROK! Tradícia stará 1 600 rokov hovorí jasne
Zaujímavosti
Novoročné zvyklosti v Brazílii
Novoročné zvyklosti v Európe a vo svete: Čo dodržiavajú Indovia či Japonci? Taliani hazardujú s vlastným zdravím!
Zahraničné
Záhradník Martin Čurda radí,
Rozhovor s odborníkom: S TÝMTO začnite v záhrade už vo februári! Vyskúšajte nový RECEPT na biopostrek
Domáce
KVÍZ Poznáte najznámejšie februárové
KVÍZ Poznáte najznámejšie februárové pranostiky? Otestujte sa!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

TK hnutia Progresívne Slovensko: Tarabova eurofondová výzva - verejné peniaze tečú do jazierok v rezortoch boháčov
TK hnutia Progresívne Slovensko: Tarabova eurofondová výzva - verejné peniaze tečú do jazierok v rezortoch boháčov
Správy
Tréner Slovenska Vladimír Országh: Umiestnenie v prvej osmičke by bol veľmi dobrý cieľ
Tréner Slovenska Vladimír Országh: Umiestnenie v prvej osmičke by bol veľmi dobrý cieľ
Šport
Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák: Ideme spraviť čo najlepší výsledok
Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák: Ideme spraviť čo najlepší výsledok
Šport

Domáce správy

Danko si opäť nevedel
Danko si opäť nevedel dať rady s veselým poslancom: Už PRESTAŇTE vy otrokár! Kričal na šéfa SNS Pročko
Domáce
Magický deň aj sviatok
Magický deň aj sviatok kresťanov: Hromnice prezradia, KEDY príde jar!
Domáce
PS kritizuje prideľovanie eurofondov
PS kritizuje prideľovanie eurofondov na vodozádržné opatrenia
Domáce
Starosta z okresu Vranov nad Topľou čelí obžalobe: Polícia ukončila vyšetrovanie úplatku 92 500 eur
Starosta z okresu Vranov nad Topľou čelí obžalobe: Polícia ukončila vyšetrovanie úplatku 92 500 eur
Prešov

Zahraničné

Škandál: Vo výzdobe rímskej
Škandál: Vo výzdobe rímskej baziliky sa objavil anjel s tvárou premiérky Meloniovej
dromedar.sk
Veľké problémy pred zimnou
Veľké problémy pred zimnou olympiádou: Štrajk skomplikoval dopravu do Milána
Zahraničné
FOTO Na snímke budova strednej
Pre mrazy zatvorili v Poľsku stovky škôl: Na uliciach sú vyhrievané stany
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Trump hrozí moderátorovi Grammy žalobou: Nahneval ho vtip o Epsteinovom ostrove
Zahraničné

Prominenti

Monika Jákliová
LUXUS len naoko?! Šokujúce zákulisie Moniky Jákliovej (†31)... Mala mať DLHY!
Domáci prominenti
Catherine O´Hara
Posledné hodiny mamy (†71) Kevina zo Sám doma: Do nemocnice ju previezli v kritickom stave
Zahraniční prominenti
Beauty Ball 2026 -
Šebestová na bále po boku záhadného muža z Austrálie: Fešák prehovoril!
Domáci prominenti
Separ takmer nedýchal: Kľačal
Separ takmer nedýchal: Kľačal na dne oceánu, okolo neho krúžili 4-metrové ŽRALOKY!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Z hlbín oceánu sa
Z hlbín oceánu sa ozval zvuk, ktorý vydesil vedcov! Zachytili ho tisíce kilometrov ďaleko: Čo ho spôsobilo?
Zaujímavosti
Šokujúce zábery z Floridy:
Šokujúce zábery z Floridy: Zo stromov padajú zmrznuté leguány
dromedar.sk
Hľadal stratené kladivo, no
Hľadal stratené kladivo, no vykopal milióny! Neuveriteľný príbeh farmára, ktorý na poli narazil na rímsky poklad storočia
Zaujímavosti
pyramídy v Gíze
ZÁHADA pyramíd konečne vyriešená? Vedci uviedli dôkaz, ktorý mení VŠETKO! Odpoveď sa skrývala v stenách
Zaujímavosti

Dobré správy

Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce

Ekonomika

Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Koniec 13. dôchodkov pre všetkých? O zmenách už hovorí aj Andrej Danko, minister práce posiela jasný odkaz!
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Ekonomika, ceny či platy: Slováci sa pripravujú na rok veľkej neistoty! Pozrite sa, čoho sa obávajú najviac (prieskum)
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Chcete ušetriť až 20 %? Štátny porovnávač cien sa nafúkne, pribudne v ňom šošovica, ryža či cestoviny!
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?
Internet zostal v šoku: AI na vlastnej sieti založila cirkev, republiku a hovorila o vyhladení ľudstva! Čo je to ten Moltbook?

Šport

ZOH 2026 Slováci na zraze bez trojice hráčov, vedenie reprezentácie už rozhodlo o kapitánovi
ZOH 2026 Slováci na zraze bez trojice hráčov, vedenie reprezentácie už rozhodlo o kapitánovi
Hokej na ZOH 2026
Slzy a smútok lyžiarskej rodiny: Vicemajsterka sveta v slalome podľahla rakovine
Slzy a smútok lyžiarskej rodiny: Vicemajsterka sveta v slalome podľahla rakovine
Lyžovanie
Čo trápilo Djokoviča počas finále? Nerád o tom hovorím, ľudia si povedia, že si vymýšľam výhovorky
Čo trápilo Djokoviča počas finále? Nerád o tom hovorím, ľudia si povedia, že si vymýšľam výhovorky
Muži
VIDEO Alcaraz na tlačovke odpovedal na trúfalú otázku: Úprimne, sú to silné slová
VIDEO Alcaraz na tlačovke odpovedal na trúfalú otázku: Úprimne, sú to silné slová
Muži

Auto-moto

SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
SSC pripravuje rekonštrukciu sklápacieho mosta v Komárne
Doprava
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Už 30 zásahov v tuneli Višňové za päť týždňov. Vodiči robia tie isté chyby
Ekonomika
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
TEST: Mitsubishi ASX - Premena portfólia úspešne pokračuje
Klasické testy
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
FOTO: Mercedes Triedy S 2026 sa práve ukázal svetu. Luxus a technológie novej éry
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
5 menej známych trikov, vďaka ktorým zahviezdite na každom pohovore
Pracovný pohovor
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Prečo sa oplatí hľadať prácu osobne: Kariéra EXPO v Nitre vám môže zmeniť kariéru
Hľadám prácu
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Daňový bonus v roku 2026: Kto má nárok, aká je jeho výška a kedy sa musí krátiť?
Poradňa
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Máte novú prácu? Týmto 10 chybám sa radšej vyhnite!
Mám prácu

Varenie a recepty

Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Luxusný a rýchly obed: Bravčová panenka so smotanovou omáčkou zo zeleného korenia.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Hladný ako zbojník? Zabudnite na nudné rezne a skúste bakoňské zbojnícke guľky.
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Čo na obed? Skúste recept na klasickú fašírku s vajíčkom
Mäsové jedlá
Čo dať na chlebíčky? Overené kombinácie, ktoré chutia návštevám
Čo dať na chlebíčky? Overené kombinácie, ktoré chutia návštevám
Rady a tipy

Technológie

Ľudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krok
Ľudia by sa raz mohli „vrátiť zo smrti“ v robotických telách. Futurista tvrdí, že už spravil prvý krok
Technológie
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Február na Netflixe začal obzvlášť silno. Toto sú filmové a seriálové bomby, ktoré prídu počas tohto týždňa
Filmy a seriály
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Slováci vo veľkom hlásia, že im chodia podvodné balíky na dobierku. Takto spoznáš, že ide o pascu
Bezpečnosť
Video z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TW
Video z frontu zachytáva, ako sa ruskí vojaci vzdávajú ukrajinskému bojovému robotovi Droid TW
Armádne technológie

Bývanie

Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Do takého domu pozvú hostí bez problémov! Napriek obmedzeniam vytvorili architekti pre rodinu perfektné bývanie
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Nerobte si v paneláku bývanie ako z chalupy, radí dizajnérka. Takto prvkami z vidieka vrátite bytom teplo domova
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Je trend spoločného stolovania späť? V roku 2026 sa vraciame k samostatným jedálňam a obedom so špeciálnou atmosférou
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!
Bol ešte v pôvodnom stave, no majiteľ z neho chcel víkendové bývanie. Byt na Štrbskom Plese zo 70. rokov by ste už nespoznali!

Pre kutilov

Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Ako si pripraviť tie najlepšie nadýchané šišky plnené džemom? Tento recept zvládne aj začiatočník
Recepty
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Ako zistiť, čo trápi vaše izbové rastliny podľa stavu listov? Pomôže vám tento prehľad
Izbové rastliny
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Čistíte nerezové spotrebiče a riady v smere vlákien? Ušetríte si tým veľa práce
Údržba a opravy
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Zvárala, frézovala aj montovala! Takto vznikla krásna kuchyňa, ktorú si Viktória vyrobila sama
Rekonštrukcia interiéru

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zamilovala som sa do manžela sestry: Moje rozhodnutie napokon rozbilo takmer celú rodinu
Partnerské vzťahy
Zamilovala som sa do manžela sestry: Moje rozhodnutie napokon rozbilo takmer celú rodinu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Danko si opäť nevedel
Domáce
Danko si opäť nevedel dať rady s veselým poslancom: Už PRESTAŇTE vy otrokár! Kričal na šéfa SNS Pročko
Magický deň aj sviatok
Domáce
Magický deň aj sviatok kresťanov: Hromnice prezradia, KEDY príde jar!
Sexuálny predátor Jeffrey Epstein
Zahraničné
Ďalšie odhalenie v Epsteinových spisoch! PRINCEZNÁ bola v jeho vile a písala o sexe v Paríži aj flirtovala
Tragédia v švajčiarskych Alpách:
Domáce
Tragédia v švajčiarskych Alpách: Slovenský skialpinista (†53) zahynul pod lavínou!

Ďalšie zo Zoznamu