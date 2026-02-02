Danko si opäť nevedel dať rady s veselým poslancom: Už PRESTAŇTE vy otrokár! Kričal na šéfa SNS Pročko

BRATISLAVA - Časť skalných "fanúšikov" slovenskej politiky si už iste všimla, že ak je v parlamente nejaká tradičná konfliktná dvojica, je to rozhodne podpredseda NR SR a šéf národniarov Andrej Danko a poslanec matovičovcov Jozef Pročko. Tieto dve postavy slovenskej politiky si opäť pred zrakmi verejnosti mali čo vyjasňovať. Za všetko mohla len jediná faktická poznámka.
Aj keď parlament len nedávno v hlasovaní schválil novelizáciu rokovacieho poriadku a etického kódexu, na niektoré právne atribúty a vchod do právnej platnosti si ešte budeme musieť počkať. Kým sa tak stane, búrlivý poslanec Pročko si opäť vo faktickej poznámke neodpustil tvrdé slová na adresu koaličných poslancov.
Stalo sa tak po vystúpení Zuzany Plevikovej zo Smeru-SSD, na ktorú poslanec Hnutia Slovensko vyslovil hneď niekoľko výhrad. Všeko z "povzdialia" sledoval predsedajúci Danko. Šéf SNS musel Pročkovi viackrát skočiť do reči, až sa všetko skončilo tak, ako to u tejto dvojice býva - prekrikovanie a hádky.
Psychotesty a zbrane
Pročko začal svoju reakciu na Plevíkovú tým, že sám bol ešte v novembri na psychologických testoch kvôli tomu, že je "držiteľom zbraní". Tým chcel koaličnej poslankyni dokázať, že netrpí žiadným psychickým ochorením. "Boli veľmi tvrdé, ale s vami osobne rád pôjdem. Lebo vy ste ako psík prišli dopredu, keď vám Gašpar (podpredseda NR SR za Smer-SSD, pozn. red.) zamával 'Zuzka, poď sem'. A Zuzka prišla a začala agresívne napádať ..." povedal Pročko, pričom už v tejto chvíli mu Danko dal verbálne najavo, aby sa venoval téme.
"Nevyjadrujte sa tak o pani poslankyni, ale hovorte k téme," prerušil nachvíľu Danko Pročka.
Pročko však išiel ďalej a kritike podrobil aj poslanca Mariána Kéryho zo Smeru za incident v Zlatých Moravciach. Skritizoval aj ďalšieho podpredsedu NR SR Tibora Gašpara cez jeho syna Pavla, ktorý vedie Slovenskú informačnú službu. "Ináč Gašpara som ešte v 1986-tom ešte s tromi ďalšími niesol na izbu ožratých ako ... nemôžem to povedať, takže to by si mi mohol poďakovať," zaspomínal si Pročko.
Prestaňte, vy otrokár!
"Prosím, pán poslanec, k téme, neurážejte," nevydržal to už Danko a spustil sa krik. "A čo?! Ja reagujem naňho už prestaňte vy ... otrokár!" nahlas odrazil Pročko ďalší Dankov pokus o prerušenie.
"Prerušujem rokovanie parlamentu," dal bodku za Pročkovým vstupom Danko. "Vyhlasujem prestávku," zopakoval Danko a následne sa Pročko prišiel pýtať ďalšie otázky už priamo Danka len pár metrov od neho. "Ale načo kričíte?! Povedzte svoj názor bez takejto emócie!" reagoval na Pročka šéf koaličnej SNS. "Čo vy tu kričíte?! Ale nekričte tu! ... Pán poslanec, kľud ... kľud ... Ježiš Mária ..." povzdychol si Danko.